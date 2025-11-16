Таро прогноза за 17 - 23 ноември

Таро картите за новата седмица са Магьосникът и Двойка Чаши.

Първата таро карта е Магьосникът.

През тази нова седмица картата Магьосникът дава силен сигнал, че имате всичко необходимо, за да действате и да превърнете намеренията си в реалност. Според таро, Магьосникът символизира проявление, наличие на ресурси, сила и вдъхновено действие. Това означава, че към настоящия момент разполагате с уменията, емоционалната нагласа и материалните средства, за да предприемете стъпка напред.

Таро картата ви съветва да обърнете внимание на това, какво точно желаете да постигнете. Магьосникът насърчава да бъдете ясни за „какво“ и „защо“ и да бъдете дейни. Не само мислете, а комбинирайте своите знания, идеи и ресурси в конкретен план. Задачи, които досега са оставали на ниво намерение, сега имат шанс да получат реален старт. Същевременно, таро карта Магьосникът предупреждава също да не оставяте таланта си неизползван.

Възможности пред вас ще има, от вас зависи дали ще сте решителни. Но Магьосникът има и своята тъмна страна и може да показва блокаж или липса на действие, манипулация, слабо планиране или неясна визия. Проверете дали всички ресурси са на разположение или има нещо, което пречи на действията.

