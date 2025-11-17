IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Любовната история на Бионсе и Джей Зи

3 деца, приятелство и повече от 20 години семеен живот – те са една от най-силните двойки в Холивуд

17.11.2025 | 00:05 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

  • Бионсе и Джей Зи са една от най-влиятелните и вдъхновяващи двойки в света на музиката и световната култура.
  • Историята им започва в края на 90-те години, когато певицата е едва на 18 години.
  • Сближават се в периода 1999-2000 г., поставяйки основата на едно дълбоко приятелство, което скоро се превръща в нещо повече.
  • Двамата започват да се срещат около 2001 г., като изграждат стабилна връзка, известно време преди публично да дебютират като двойка.

Днес, повече от 20 години по-късно, с три деца и прекрасен семеен живот, Бионсе и Джей Зи са една от най-силните и романтични двойки в Холивуд.

Тяхното първо музикално сътрудничество поставя началото на публичното внимание към тяхната връзка.

През 2002 г. Джей Зи пуска песента '03 Bonnie & Clyde, в която участва Бионсе. Видеоклипът към песента и музикалното им партньорство загатват за химията между двамата, а феновете започват да следят внимателно всяка тяхна стъпка.

Публичният им дебют като двойка идва две години по-късно на наградите на MTV Video Music Awards през 2004 г., което потвърждава слуховете и поставя любовната история под светлината на прожекторите и в първите страници на медиите.

Бионсе и Джей Зи
