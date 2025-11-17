Любовната история на Бионсе и Джей Зи

Бионсе и Джей Зи са една от най-влиятелните и вдъхновяващи двойки в света на музиката и световната култура.

Историята им започва в края на 90-те години, когато певицата е едва на 18 години.

Сближават се в периода 1999-2000 г., поставяйки основата на едно дълбоко приятелство, което скоро се превръща в нещо повече.

Двамата започват да се срещат около 2001 г., като изграждат стабилна връзка, известно време преди публично да дебютират като двойка.

Днес, повече от 20 години по-късно, с три деца и прекрасен семеен живот, Бионсе и Джей Зи са една от най-силните и романтични двойки в Холивуд.

Тяхното първо музикално сътрудничество поставя началото на публичното внимание към тяхната връзка.

През 2002 г. Джей Зи пуска песента '03 Bonnie & Clyde, в която участва Бионсе. Видеоклипът към песента и музикалното им партньорство загатват за химията между двамата, а феновете започват да следят внимателно всяка тяхна стъпка.

Публичният им дебют като двойка идва две години по-късно на наградите на MTV Video Music Awards през 2004 г., което потвърждава слуховете и поставя любовната история под светлината на прожекторите и в първите страници на медиите.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg