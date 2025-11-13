Лорън Санчес Безос: Сидни Суини заслужава "Оскар" за "Кристи"

Лорън Санчес Безос застана зад приятелката си Сидни Суини.

Въпреки че „Кристи“ („Christy“) получи отлични отзиви от критиците — и овация на крака на Международния филмов фестивал в Торонто — спортната драма по истинската история на боксьорката Кристи Мартин, която днес е на 57 години и е изиграна от 28-годишната Суини, стартира в боксофиса едва с 1,3 милиона долара.

Два дни след като Суини реагира на скромния старт с дълъг пост в Instagram, в който написа, че е горда от филма независимо от резултатите, 55-годишната Лорън Санчес Безос публично изрази подкрепата си.

В сряда, 12 ноември, тя публикува в Instagram Stories снимка на филма, пуснат на екран, и написа: „Току-що гледах Сидни Суини в "Кристи". Това е един от най-силните филми, които някога съм гледала. А Сидни е със спектакъл, достоен за „Оскар“.

Постът ѝ идва след като тя и съпругът ѝ Джеф Безос присъстваха на парти за рождения ден на Суини през септември, вдъхновено от Космоса. През юни пъкк Сидни беше сред гостите на звездната им сватба.

Кристи Мартин — чиято история е в основата на „Кристи“ — е член на Международната боксова зала на славата и има 49 победи в професионалната си кариера, преди да се оттегли през 2012 години. Филмът проследява пътя ѝ към върха и насилието, което е преживяла от съпруга и треньора си Джеймс „Джим“ Мартин, изигран от Бен Фостър.

„Кристи Мартин никога не си е представяла живот отвъд малкия си град в Западна Вирджиния — докато не открива, че има талант да нанася удари. Водена от хъс, сурова решителност и непоклатимо желание за победа, тя влиза в света на бокса под ръководството на своя треньор и мениджър, който впоследствие става и неин съпруг — Джим Фостър. Но докато Кристи демонстрира огнена сила на ринга, най-тежките ѝ битки се разиграват извън него — в сблъсъка с семейство, идентичност и връзка, която може да се окаже въпрос на живот или смърт“, гласи синопсисът.

В сряда вечерта самата Мартин също подкрепи Суини в Instagram.

„Винаги съм била боец. Животът ми е доказателство за това. А днес се боря за другите. Последните дни видях хора да нападат моята приятелка Сидни Суини. Сид не просто работи до изнемога за този филм — тя работи до изнемога за мен. За моята история. За всички, които страдат в тишина. Искам да е ясно коя е Сид. Тя е моя приятелка и моя съюзница!“, написа тя.