Ан Хатауей на 43 – от принцеса до носителка на „Оскар“

Актрисата, която впечатлява с всяка своя поява на екрана и озарява с красивата си усмивка и неподправен чар

13.11.2025 | 23:07 ч. 0
Снимка: Getty Images

  • Тя е на пръв поглед крехката Миа Термополис, обикновена тийнейджърка, която разбира че е принцеса и на която се налага да стане изискана млада дама с кралски обноски и елегантно облекло (“Дневниците на принцесата“).
  • Тя е напористата журналистка Анди Сакс, едно момиче с големи мечти, което не се поддава под натиска на още по-напористата и безкомпромисна Аманда Прийстли (Мерил Стрийп в „Дяволът носи Прада“).
  • Тя е носителка на „Оскар“ и БАФТА, актриса, продуцент и филантроп, но преди всичко – тя е отдадена на семейството си съпруга и майка.
  • Тя е Ан Хатауей и днес, 12 ноември, празнува своя 43-и рожден ден.

Днес е трудно да си представим Холивуд без нейния глас, усмивка и естествена красота. От момичето с блестящи очи в „Дневниците на принцесата“ до смела и уверена жена, Хатауей е пример за това как талантът и постоянството могат да превърнат всяка мечта в реалност.

От „Дневниците на принцесата“ до световна сцена

2001 г., когато стана известна като Миа Термополис, се оказа ключова за Ан Хатауей, а именно –  началото на една впечатляваща актьорска кариера. Хатауей бързо се превърна в любимка на публиката със своята искреност, интелект и фин хумор.

След „Дневниците на принцесата“, тя показа своя драматичен потенциал с филми като „Планината Броукбек“, а ролята ѝ в „Дяволът носи Прада“ я утвърди като символ на съвременната жена – амбициозна, стилна и устойчива.

Ан Хатауей
Новини
