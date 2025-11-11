Тимъти Шаламе призна, че бил разочарован, че не спечелил "Оскар"

Тимъти Шаламе разкри, че е бил разочарован, че не е спечелил награда "Оскар" за най-добър актьор за ролята си на Боб Дилън във филма "A Complete Unknown". Церемонията по раздаването на призовете се проведе в началото на март тази година. 29-годишният актьор беше номиниран за тази награда, но я изгуби. "Оскар" за най-добър актьор спечели Ейдриън Броуди за ролята си в "Бруталистът".

"Ако има 5 човека на церемония по връчване на награди и 4 човека се върнат като загубили, не мислите ли, че тези 4 души са в ресторант и си казват: "По дяволите, не спечелихме?". Бил съм около някои изключително великодушни актьори, които са без его, и може би някои от тях казват: "Това беше забавно". Но знам, като факт, че много от тях просто ругаят. Хората може да ме нарчат някой, който прекалено много иска да успее, и те могат да казват каквото си поискат. Но аз съм този, който всъщност прави нещата тук", коментира Тимъти пред американския "Vogue".

През 2017 г. актьорът също беше номиниран за главна мъжка роля на наградите "Оскар" - за участието му във филма "Call Me By Your Name". Но и тогава не успя да спечели.

