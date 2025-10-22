IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Селена Гомес мислила, че ще умре в деня след сватбата си

Омъжи се през септември

22.10.2025 | 18:46 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Селена Гомес си е мислила, че ще умре на следващия ден след сватбата си. Затова 33-годишната певица и актриса плакала след щастливото събитие. Звездата призна, че често ѝ е трудно да се наслади на радостните моменти, защото се страхува, че може "всичко да си отиде".

"Бих казала, че това е най-големият ми конфликт понякога, когато невероятни неща се случат. Омъжих се и после плаках, защото си казвах: "Ще умра на следващия ден"", издаде Селена на конференция за влиятелни жени, провела се миналата седмица, предават от "Female First".

Какво още сподели тя четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes

звезди Селена Гомес Бени Бланко сватба страх смърт
