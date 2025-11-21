Британските ВМС променят правилата след инцидент с руски кораб

Великобритания е готова да предприеме военни действия срещу бъдещи набези на руски шпионски кораб, който се опита да заслепи пилоти от Кралските въздушни сили с лазери, пише The Telegraph.

Джон Хили, министърът на отбраната, заяви, че Кралските военноморски сили ще променят „правилата за действие“ след като „Янтар“, кораб, заподозрян в шпионаж, беше засечен край бреговете на Шотландия по-рано този месец.

На пресконференция в Даунинг Стрийт в сряда сутринта Хили разкри, че корабът е изстрелял лъчи светлина към изтребител P-8 Poseidon на Кралските военновъздушни сили, изпратен да го наблюдава.

Хили заяви, че това е „изключително опасно” и предупреди Русия, че Великобритания има „военни опции, готови за действие, ако „Янтар” промени курса си”.

Засилвайки военната позиция на Великобритания, министърът на отбраната заяви, че британските военни кораби вече ще могат да следят „Янтар” по-отблизо и по-агресивно, приближавайки се на разстояние, което се счита за равно на дължината на футболно игрище.

Хили каза още:

„Разположихме фрегата на Кралския флот и самолети RAF P-8, за да наблюдаваме и проследяваме всяко движение на този кораб, по време на което „Янтар“ насочи лазери към нашите пилоти.Това действие на Русия е изключително опасно и това е вторият път през тази година, когато корабът „Янтар“ е разположен във водите на Обединеното кралство."

Мат Уестърн, председател на съвместната комисия по националната стратегия за сигурност, заяви, че „можем да направим повече“ и предупреди:

„Може да се наложи по-решително отмъщение.“

Русия отхвърли „провокативните изявления“ на Хили,

като посолството ѝ в Лондон заяви: „Безкрайните обвинения и подозрения на британското ръководство са просто смешни.

Действията на нашата страна не засягат интересите на Обединеното кралство и не са насочени към подкопаване на неговата сигурност.

Въпреки това Лондон, с русофобската си политика и ескалацията на милитаристката истерия, допринася за по-нататъшното влошаване на европейската сигурност, създавайки предпоставки за нови опасни ситуации.“

Той настоя, че „Янтар“ е „океанографски изследователски кораб“, който оперира в „международни води“. Великобритания твърди, че корабът се използва за шпионаж на важни подводни кабели.

Даунинг Стрийт не разкри изявлението, което правителството е отправило към Русия след инцидента в сряда.

Говорителят на министър-председателя заяви, че „нашата позиция относно руската намеса е ясна“, но добави: „Няма да влизам в разговори на дипломатическо ниво.“

Корабът е бил проследен от HMS Somerset, фрегата на Кралския флот, край бреговете на Шотландия, заяви Хили.

Министерството на отбраната заяви, че корабът е бил проследен между 5 и 11 ноември.

Това е вторият път, когато „Янтар“ посещава британски води за една година. Шефовете на отбраната смятат, че корабът се опитва да използва своите сензори, за да шпионира Великобритания.

Министърът на отбраната заяви, че „Янтар“ в момента се намира на границата на британските води на север от Шотландия, след като е влязъл в „по-широките води на Обединеното кралство през последните няколко седмици“.

Хили заяви, че „Янтар“ е „част от руска флота, предназначена да изложи на риск и да заплаши нашата подводна инфраструктура и тази на нашите съюзници“.

Ето защо сме решили, че когато „Янтар“ влезе в британски води, ще го проследяваме, ще го възпираме и ще кажем на Путин, че сме готови. И правим това заедно с нашите съюзници.

Видяхте това миналата година, когато Великобритания поведе отговора на атаките срещу критичната инфраструктура заедно с други балтийски и скандинавски държави, а след това се включи и НАТО с операцията си.

Така че, ако искате, това е демонстрация на готовността на Великобритания да действа, на способността на Великобритания да действа, защото, не се заблуждавайте, ние няма да толерираме заплаха за жизненоважните подводни връзки на британския народ.“

Сенчест флот

Смята се, че „Янтар“ е част от руския сенчест флота, който е по-известен с това, че финансира военната машина на Путин чрез транспортиране на петрол в нарушение на западните санкции.

Корабите често са съставени от граждански кораби без флаг, като танкери. Смята се, че флотът може да се състои от най-малко 600 кораба.

Шпионският кораб беше забелязан по-рано да влиза във водите на Обединеното кралство през януари, което предизвика сериозна намеса от страна на Кралския флот.

Янтар, който според Хили е проектиран „за събиране на разузнавателна информация и картографиране на нашите подводни кабели“, беше проследен от фрегатата HMS Somerset и патрулния кораб HMS Tyne.

HMS Somerset тайно изстреля хеликоптера си Merlin, който използва сензорите си, за да засече руския кораб, докато той се движеше на север към Ламанша.

Фрегатата тип 23 се приближи до местоположението на „Янтар“ и го пресече на входа на Ламанша – южно от схемата за разделяне на трафика при Ушан, близо до Франция.

Това е рутинна задача за екипажа на HMS Somerset и Кралските военноморски сили, но въпреки това е от жизненоважно значение за сигурността на Обединеното кралство и аз съм горд от професионализма на моя екипаж.“

Великобритания е все по-загрижена за присъствието на руския флот в нейните води.

Миналия месец министърът на отбраната заяви, че активността на руските подводници се е увеличила с една трета.

Междувременно военните кораби от руския флот все по-често са следени от британски кораби, докато преминават през Ламанша. Представители на Министерството на отбраната настояват, че тези операции са рутинни.

През ноември 2024 г. Хили нареди на ядрена подводница от клас „Astute“ на Кралския флот да изплува точно пред носа на „Янтар“ поради опасения, че тя се опитва да шпионира подводни кабели.

Инвестиции във фабрики за боеприпаси

В сряда Хили обяви също, че правителството инвестира в 13 нови фабрики за боеприпаси като част от сделка на стойност 1,5 млрд. лири.

Той заяви:

„В рамките на този парламент искам Великобритания да се превърне в най-доброто място за инвестиции и развитие на отбранителния бизнес. Искам въоръжените сили на Великобритания да бъдат най-бързо иновативните военни сили в НАТО. Искам инвестициите на британското правителство да бъдат съчетани с нарастващи частни инвестиции.“

Коментарите на Хили идват часове след като критичен преглед предупреди, че Великобритания не е готова да се защити от атака.

След едногодишно разследване, комисията по отбрана на Камарата на общините заяви, че Лейбъристите се движат с „леден“ темп предвид подновените заплахи от Русия и Китай.

Тя твърди, че Великобритания не изпълнява задълженията си по член 3 от НАТО за отбрана, а именно „да поддържа и развива индивидуален и колективен капацитет за съпротива срещу въоръжена атака“.

Комисията също така предупреди, че Великобритания „почти няма нищо“ по отношение на интегрираната противовъздушна и противоракетна отбрана и че ѝ липсва „план за защита на родината и отвъдморските територии“.