Новолунието в Скорпион променя живота на част от зодиите

На 20-ти ноември, четвъртък, ни очаква новолуние в знака на Скорпион. Сега имаме шанса да презаредим батериите, да получим свежо начало, да си поставим важни цели. Част от зодиите ще бъдат доста по-повлияни от събитието и животът им се променя. Ето кои са те, според "Mind Body Green".

Скорпион

Новолунието е в техния знак и е нормално да са най-повлияни. Това е техният момент! Все още сме в техния сезон. На фокус са идентичността им, проверяват кои са и как са. С новолунието започва съвсем нова глава за тях. Трябва да се съединят с най-истинските си желания. Сега е времето да манифестират какво искат да се случи. Така че - да са наясно какво желаят най-много. И след това ще могат да предприемат стъпки и действия, които да ги приближат към целите им. А ако са доволни от това къде са, време е да отпразнуват себе си и да изпитат вълнение от това, което предстои в следващите 6 месеца.

Телец

При тях новолунието насочва вниманието към партньорствата и дългосрочната отдаденост. Така че - това е момент, в който да се фокусират върху отношенията, връзките с най-близките. И да видят кое работи, кое не работи. Да не се страхуват да се задълбочат, да видят какво наистина искат от връзките. Ако не знаят какво искат, може да се примирят с нещо по-малко. А ако знаят какво им трябва, могат да задълбочат партньорствата и да ги направят по-силни. Може да имат хубави възможности в бизнес сферата.

