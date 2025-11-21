Треньор по футбол снимал 12-годишни момчета в съблекалнята

Учител и треньор по футбол в средно училище в щата Тексас е изправен пред осем федерални обвинения за сексуална експлоатация на деца чрез създаване на детска порнография.

Кейлъб Елиът, който работел като учител по обществени науки в шести клас и треньор по футбол в "Moore Middle School" към "Celina Independent School District" в град Селина, Тексас, е обвинен от федерално жури в сряда, 12 ноември, според съдебни документи, цитирани от People.

Според обвинителния акт 26-годишният Елиът е принуждавал осемте жертви „да участват в сексуално експлицитни действия с цел създаване на визуално изображение на тези действия, използвайки интернет и дигитални устройства, които притежавал“.

Обвиненията твърдят, че в периода от 8 април до 2 октомври Елиът „е наемал, използвал, убеждавал, подтиквал, примамвал и принуждавал непълнолетни да участват в сексуално експлицитни действия с цел създаване на визуално изображение на тези действия, като е знаел, че това изображение ще бъде разпространявано онлайн“, според съдебните документи.

Освен осемте федерални обвинения, Елиът е посочен и като съответник по гражданско дело, заведено от няколко семейства срещу "Celina Independent School District". Според иска, в един от инцидентите Елиът отделил непълнолетния ищец, конфискувал раницата му и му казал, че трябва да направи джъмпинг джакс напълно гол, за да си я върне.

„Подадохме иска малко след ареста на Кейлъб Елиът от името на три семейства, чиито момчета са били жертви на неговото записване в съблекалнята. Оттогава искът се разрасна до около дузина семейства“, казва пред People адвокат Пол Херц.

„За краткото време, в което делото съществува, научихме много — това включва момчета на различни възрасти, от 12 до 15 години", добавя Херц.

Той представлява група семейства в гражданско дело, което търси 1 милион долара обезщетение.

„Надяваме се да разкрием много за истината в името на тези семейства — това ми е казано като основна задача, не да възстановя пари, не да им осигуря големи споразумения, а да стигнем до фактите“, казва Херц относно фазата на събиране на доказателства.

Федералното обвинение идва след ареста на Елиът на 7 ноември, според данните на затвора в окръг Колин. Той е задържан под гаранция от 350 000 долара. Първоначално е бил арестуван през октомври и освободен, преди да се появят новите обвинения.

На 27 октомври той окончателно се е отказал от своя учителски сертификат.

Гражданското дело твърди, че Елиът е имал връзка със студент докато преподавал и тренирал в "Celina High School" през учебната 2022–2023 година. Ищецът твърди още, че след като районът е бил уведомен за предполагаемото посегателство, Елиът е бил „тихомълком“ преместен в "Moore Middle School".

Херц твърди, че Елиът е продължил връзката, след като въпросният човек навършва 18 години — и че той впоследствие е започнал работа в същото училище. Лицето, което засега не е идентифицирано, не води граждански иск срещу Елиът на този етап.

Ако бъде признат за виновен, Елиът е заплашен от наказание от 30 години затвор за всяко обвинение.