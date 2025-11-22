IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Арда" (Кърджали) победи с 3:0 ЦСКА 1948

Домакините записаха втора поредна гръмка победа

22.11.2025 | 15:37 ч. 2
"Арда" (Кърджали) победи с 3:0 ЦСКА 1948 в среща от 16-ия кръг на родната Първа лига. Така възпитаниците на Александър Тунчев спряха амбициите на отбора на Иван Стоянов да се доближат до лидера Левски.

Домакините записаха втора поредна гръмка победа, след като преди паузата шокираха и Лудогорец насред Разград. ЦСКА 1948 пък регистрира второ поредно поражение.

Заслуженият успех за Арда изковаха Ивелин Попов, Бирсент Карагарен и Антонио Вутов. Това е и първият успех на кърджалийци от началото на сезона на техния стадион "Арена Арда".

Попето откри резултата в 31-ата минута. Карагарен удвои в 43-ата минута, а Антонио Вутов фиксира крайни резултат в 5-ата минута на добавеното време.

Така Арда събра актив от 19 точки на 8-ата позиция в класирането. ЦСКА 1948 остава на 2-ото място с 30 точки, с 5 по-малко от лидера Левски.

Това се случи Dnes

футбол Арда
