В памет на Даян Кийтър: Култовият филм "Камъкът на раздора" ще има втора част

Коледното настроение идва рано за всички, които обичат да прекарват празниците със семейство Стоун.

Томас Безуча — сценаристът и режисьорът на превърналата се в коледна класика лента от 2005 г. „Камъкът на раздора“ („The Family Stone“) — работи по продължение на филма, разкрива той пред CNN.

Той съобщи новината по време на интервю, посветено на работата му с покойната Даян Кийтън, която в оригиналната лента изигра Сибил Стоун.

Безуча разказва, че вече е мислел и писал по продължението, когато научава за внезапната смърт на Кийтън миналия месец на 79 години. Първият филм проследява семейството по време на Коледа, когато всички заедно се изправят пред тежката новина, че Сибил е терминално болна.

„Докато пишех, липсата на Сибил ме следваше месеци наред — а смъртта на Даян беше удар върху вече болезнено място. В мислите си постоянно се връщах в онази къща и усещането, че я няма, беше много силно“, споделя той.

Точно затова за него става още по-важно „да я почете истински“ и „да направи всичко както трябва за останалата част от актьорите“.

„Камъкът на раздора“ е продукция на 20th Century Fox, която след придобиването е под шапката на Disney.

Оригиналният филм събира впечатляващ актьорски състав — Сара Джесика Паркър, Дърмът Мълроуни, Люк Уилсън, Клеър Дейнс, Рейчъл Макадамс, Елизабет Ризър и Крейг Т. Нелсън — и разказва за неловко, смешно и емоционално празнично гостуване, при което неподходящата партньорка на един от братята Стоун предизвиква напълно неочаквана размяна на чувства между двама от тях. Комбинацията от хумор, конфузни моменти и истинска емоция превърна филма в ежегоден празничен фаворит.

Безуча казва, че още в началото е поставил условие: да продължат напред само ако цялото основно ядро на актьорския състав иска да се върне.

„Не ме интересува семейно събиране на Брейди без истинската Джан“, казва той.

Екипът се е свързал с всички — и отговорите били единодушно положителни. Макар че нищо още не е подписано и проектът не е получил зелена светлина, актьорите вече публично признават, че продължението се подготвя.

Миналата седмица Крейг Т. Нелсън намекна за това в интервю за CNN, посветено на Кийтън. А Мълроуни казва по-рано този месец пред New York Post, че „има разговори за правене на продължение“.

Безуча уточнява, че все още работи по финалната версия на сценария.

По данни на Box Office Mojo, „Камъкът на раздора“ е донесъл почти 93 милиона долара в световен мащаб при бюджет от 18 милиона.