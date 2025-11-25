След делото: Търновският театър връща Димо Алексиев на сцената

След дълго отсъствие от сцената и снимачната площадка заради делото срещу него, актьорът Димо Алексиев се завръща.

В Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново започнаха репетициите на спектакъла "Солунските съзаклятници". Пиесата на известния български писател и драматург Георги Данаилов е второто премиерно заглавие в новия творчески сезон на театъра, а премиерата се очаква през януари, съобщава "Янтра днес".

В "Солунските съзаклятници" на великотърновския театър ще участват актьорите Димо Алексиев (гост), Детелин Кандев, Слави Гергов, Самуил Горанов, Борис Атанасов, Самуил Сребрев, Виктор Терзийски, Милен Иванов, Стефан Методиев, Александра Златева, Никол Бойчева, Стефка Златкова, Добринка Тосева, Симона Джурова, Димитър Георгакиев и Игнат Дълбоков.

"Солунските съзаклятници" разглежда вечния бунт на човека – младия човек, разтърсен от непоправимия свят, който го заобикаля, и устремен да го поправи, дори на цената на живота, който тепърва започва“, обяснява режисьорът Мария Генова. По думите ѝ именно този порив, тази неизчерпаема вяра, че промяната е възможна, стои в основата на режисьорския прочит и на цялостната концепция на екипа.

Преди дни стана ясно, че и Ямболският драматичен театър ще подаде ръка на Алексиев, като му предложи участие в новата премиера на трупата – комедията "Мъжете предпочитат да излъжат". Премиерата е насрочена за 8 декември в Бургас, а Димо ще си партнира с Йоана Буковска и местни актьори.

Това се очаква да бъдат първите прояви на Димо Алексиев в театъра от доста време насам, след като в последните години той се беше отдал на телевизията и телевизионните сериали. Ангажиментите му обаче там секнаха, след като той бе заловен от полицията да шофира пиян, а след това той бе и осъден за това провинение от Софийския районен съд на лишаване от свобода ефективно за срок от 1 година и 6 месеца.

