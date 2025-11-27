IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 139

Как да сложите уважителен край на връзката?

Поддържайте емпатия

27.11.2025 | 22:45 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Съзнателната раздяла е модерен подход към разделите и разводите, който набляга на края на връзките с достойнство, доброта и взаимно уважение. Става въпрос за приключване на романтичната част от връзката без горчивина и с фокус изцяло върху възстановителния период, а не върху обвиненията. Това създава основа за уважително разделяне на пътищата, особено когато са замесени деца, споделено имущество или преплетени по някаква причина животи. 

Този метод не се състои в отричане на болката или избор на изцяло безболезнена раздяла. Става въпрос за избор на начина, по който ще се разделите – с ясна цел, честност и състрадание. Целта е да се разделите, като запазите отношенията си колкото се може по-приятелски и човешки. 

Ключови стъпки и принципи на съзнателната раздяла

Признайте края и го приемете

И двамата партньори – или поне този, който инициира раздялата – е важно да признаят, че връзката не работи. Честността е от решаващо значение. Избягвайте да оставяте нещата да висят в отричане твърде дълго. Така се натрупва само болка. 

Използвайте отворена комуникация, изпълнена със състрадание 

Говорете честно, но и любезно. Използвайте изрази с „аз“, вместо да обвинявате с „ти“ изявления. Покажете съпричастност към чувствата на другия. Дори когато емоциите са силни е полезно да се стремите към уважение, а не да нападате партньора си. 

Източник: Съзнателна раздяла – как да сложите край на връзката с уважение и мир

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

флирт раздяла любовна връзка
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem