IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 2

5 храни по-богати на желязо от червеното месо

Хапвайте боб

28.11.2025 | 00:05 ч. 1
Снимка: istock

Снимка: istock

Можете ли да увеличите приема си на желязо, без да разчитате на червено месо? Ето пет богати на желязо храни, които осигуряват точно толкова или дори повече желязо в средностатистическа порция червено месо. Кои са те?

Бял боб

Изяжте половин чаша консервиран бял боб – със салата, супа или като гарнитура – и ще си набавите 4 милиграма желязо.

Според специалисти: „Бобът е хранителен източник и също така чудесно средство да добавите растителни протеини и фибри към диетата си“. Той може да ви помогне за понижаване на холестерола и контрол на кръвната захар. Можете да увеличите усвояването на желязото, като го комбинирате с храни, богати на витамин С. 

Семена от чиа

Чиата отдавна е „модерна“ храна в света на здравословния начин на живот, благодарение на високото си съдържание на омега-3. Сега можете да добавите още една причина да обичате древното семе – то е добър източник на желязо. Семената от чиа са растителен източник на желязо и освен това притежават и редица други ползи, като разтворими фибри, които са полезни за храносмилането. 

Източник: 5 храни с повече желязо от говеждото месо

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

анемия боб дефицит на желязо
Новини
Виж всички новини
Здраве
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem