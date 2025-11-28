5 храни по-богати на желязо от червеното месо

Можете ли да увеличите приема си на желязо, без да разчитате на червено месо? Ето пет богати на желязо храни, които осигуряват точно толкова или дори повече желязо в средностатистическа порция червено месо. Кои са те?

Бял боб

Изяжте половин чаша консервиран бял боб – със салата, супа или като гарнитура – и ще си набавите 4 милиграма желязо.

Според специалисти: „Бобът е хранителен източник и също така чудесно средство да добавите растителни протеини и фибри към диетата си“. Той може да ви помогне за понижаване на холестерола и контрол на кръвната захар. Можете да увеличите усвояването на желязото, като го комбинирате с храни, богати на витамин С.

Семена от чиа

Чиата отдавна е „модерна“ храна в света на здравословния начин на живот, благодарение на високото си съдържание на омега-3. Сега можете да добавите още една причина да обичате древното семе – то е добър източник на желязо. Семената от чиа са растителен източник на желязо и освен това притежават и редица други ползи, като разтворими фибри, които са полезни за храносмилането.

