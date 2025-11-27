Дан Дрискол: Новият човек на Тръмп в стаята с руснаците

Казват, че когато президентът на САЩ Доналд Тръмп говори за своя човек в стаята с руснаците и украинците, той все още нарича Дан Дрискол просто „човекът с дроновете”.

Дрискол обаче е нещо повече от просто привърженик на предимствата на технологиите на съвременното бойно поле. Вече изгряваща звезда в небето на Тръмп, на 38 години той е най-младият военен министър в историята на САЩ и е избран за човекът на президента, който да сложи край на войната в Украйна, пише The Times.

В администрация, в която бързото издигане често е последвано от стремително падане, вътрешни източници предполагат, че Дрискол може да се окаже оцелял в екипа на Тръмп. Всъщност, някои източници във Вашингтон предполагат, че Дрискол се ползва с по-голямо доверие от Белия дом, отколкото шефът му в Пентагона, Пит Хегсет, министърът на войната, за да предава чувствителни послания на световната сцена.

Именно Дрискол, а не Марко Рубио, държавният секретар, нито Стив Уиткоф, всеприсъстващият специален пратеник на Тръмп, беше лично избран от президента да се срещне с президента Зеленски в Киев, за да очертае 28-точния мирен план, който беше изготвен между САЩ и Русия без участието на Украйна.

Дрискол в момента е в Абу Даби, където разговаря с официална руска делегация за мирния пакет на Тръмп, който разтревожи Киев и европейските лидери и доведе до контрапредложение, а някои от най-спорните клаузи бяха премахнати, за да се формира предложение за споразумение от 19 точки.

Дрискол се ползва с толкова голямо доверие в Белия дом, че според източници той фактически е сам с руснаците.

Няма група от дипломати и военни, които да го подкрепят.

Макар да е вярно, че Дрискол е дългогодишен приятел на вицепрезидента Джей Ди Ванс, той направи толкова силно впечатление, откакто пое поста на секретар на армията (цивилен ръководител на армията), че от седмици циркулират слухове, че той е естественият заместник на Хегсет, ако Тръмп се обърне срещу бившия водещ на Fox News.

Ръководството на Хегсет в Пентагона бе белязано от масови уволнения и предупреждения за тестове с детектор на лъжата за подозирани в нелоялност служители. Слуховете за конфликт с Дрискол бяха отхвърлени от Хегсет като фалшиви новини. Колегите му казват, че е малко вероятно Дрискол да е имал конфликт с Хегсет. Той е приветлив, лесен за общуване, но и изключително ефективен и е спечелил похвали от Конгреса за отвореността и сътрудничеството си.

Роден в Бун, Северна Каролина, той произхожда от семейство с военно минало. Дядо му е служил в армията по време на Втората световна война като декодиращ оператор, а баща му е бил пехотинец във Виетнам. Той е постъпил в армията през 2007 г. и е служил в Ирак през 2009 г. в 10-та планинска дивизия в подкрепа на операция „Иракска свобода”. След като напуска активната служба, записва се в Юридическия факултет на Йейл, където се запознава и сприятелява с бъдещия вицепрезидент. След това преминава в инвестиционното банкиране и в един момент е главен оперативен директор на фонд за рисков капитал на стойност 200 милиона долара. Оженва се за своята любов от гимназията и имат две деца.

Дрискол привлича вниманието на Тръмп, защото подкрепя използването на дронове

като път напред, насърчава и вдъхновява армейските шефове да се адаптират към новия стил на водене на война, който се проявява толкова драматично във войната между Русия и Украйна.

„Той е сериозен човек, който е готов да води разговор по начин, който е едновременно професионален и показва, че има убедителна мирогледна позиция“, казва пред репортери един конгресмен от Демократическата партия.

Дрискол е присъствал на всички последни срещи, организирани с цел насърчаване на усилията за мир в Украйна. След няколко дни в Киев, придружен от генерал Ранди Джордж, началник на щаба на американската армия, той отлетя за Женева, за да се присъедини към Рубио и други дипломати за разговори с европейски официални лица, включително Джонатан Пауъл, съветник по националната сигурност на Обединеното кралство, и накрая за Абу Даби, където пристигна в понеделник вечерта.

Като главен изпълнителен директор на организация, състояща се от близо един милион активни войници, национална гвардия и резервисти и повече от 265 000 цивилни, Дрискол винаги е имал три цели: да служи в армията, да учи право и да се занимава с политика. Политическите му амбиции все още не са реализирани, но с Тръмп и Ванс зад гърба си, той изглежда готов за блестящо бъдеще.