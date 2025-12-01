Вижте къде ще са 9-те КПП-та на протеста срещу бюджета

Столичната дирекция на вътрешните работи съобщи, че преди, по време и след провеждането на протеста тази вечер в центъра на София полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и недопускането на инциденти на територията на града.

За целта ще бъдат изградени контролно-пропусквателни пунктове (КПП) на следните точки: до комплекса Ларго, от страната на бул. „Мария Луиза“; при подхода към Конституционния съд, от страната на ул. „Триадица“; в района на ул. „Леге“ и „Съборна“ и изхода от двора на Президентството; на ул. „Княз Александър I“; на бул. „Цар Освободител“ срещу Националната художествена галерия; в Царската градина - зад Националната художествена галерия; в района на ул. „Московска“; на ул. „Сердика“ и на ул. „Триадица“; на бул. „Александър Дондуков“, преди кръстовището с ул. „Веслец“.

На посочените места служителите на реда ще проверяват за забранени предмети и вещи - оръжие, пиротехнически изделия, палки, боксове и др.

По-рано днес главен комисар Любомир Николов, директор на СДВР, поиска, при евентуална ескалация на напрежението на протеста тази вечер, Столичната община незабавно да вземе правомощия по закон и при уведомление от полицията, че ескалацията расте, да издаде заповед за прекратяването му.

Тази вечер се очакват протести в София и други градове на страната - Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора, Ловеч, Велико Търново, Добрич и Благоевград.

Свързани статии АП: Хиляди на протест в България заради бюджета

Вчера лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев се обърна към вътрешния министър Даниел Митов с предупреждение, че за протеста тази вечер от 18:00 часа пред сградата на Народното събрание се готвят провокации, които трябва да бъдат спрени, както и към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да оттегли бюджета за 2026 г., за да не взриви страната.