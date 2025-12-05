Детайлите на разследването за корупция в Украйна, водено от полицията, са като от драма на HBO

Украинската антикорупционна полиция пусна тийзъра за следващия епизод на най-популярната си драма в 9:00 часа в петък: Те извършват претърсвания на места, свързани с дясната ръка на президента Володимир Зеленски. Осем часа по-късно Зеленски заяви, че началникът на кабинета му Андрий Ермак е подал оставка, повален от сага, достойна за телевизионните предавания, в които президентът е участвал, пише WSJ.

Политиката в Украйна е театър. Сбиванията в парламента и процесите срещу политици са били тема на зрителите в страна, където демокрацията е оживена, но хаотична, а политиците се страхуват да не загубят обществената подкрепа. Зеленски се издигна до лидерството на страната си, след като участва като президент в телевизионно комедийно шоу, наречено „Слуга на народа“.

Сега Националното бюро за борба с корупцията на Украйна, или НАБУ, се обръща към театралността, докато се конкурира за внимание с новините за фронтовата линия на почти четиригодишната руска инвазия, мирния стремеж на президента Тръмп и честите руски въздушни атаки.

В седмиците след като разследването стана публично достояние, НАБУ капка по капка зареждаше разследването със снимки, записи на разговори и текстови обяснения в опит да привлече вниманието на обществеността и да изгради подкрепа. Разследващите дори дадоха на разследването си закачливо име: Операция Мидас.

„Публичността не е добър инструмент за полицейски операции и разследвания. Но тук изглежда, че е била необходима стъпка, за да се устои на политически натиск“, каза Валерий Пекар , виден медиен коментатор, който преподава мениджмънт в Киевско-Могилянската бизнес школа.

Нито Ермак, който е водил разговори с представители на администрацията на Тръмп по проект за мирен план, нито Зеленски са обвинени в неправомерни действия. НАБУ отказа коментар дали претърсванията на имоти, свързани с Ермак, са свързани с операция „Мидас“.

НАБУ, която сама по себе си изигра второстепенна роля в първия импийчмънт на Тръмп, попадна в заглавията на вестниците това лято, когато други украински правоохранителни органи извършиха 70 претърсвания, свързани с най-малко 15 от нейните служители, според агенцията.

Украинският парламент гласува за ограничаване на независимостта на НАБУ. Но масовите улични протести принудиха Зеленски да промени курса си и да подкрепи нов закон, който възстановява правомощията на НАБУ. В същото време агенцията се превърна във второто най-търсено определение в Google в Украйна тази година на фона на вече натоварения новинарски цикъл.

Украинците трябваше да чакат до 10 ноември, за да се появи следващата вноска. Но когато тя се случи, тя пристигна с гръм и трясък.

НАБУ публикува снимки на купища долари и евро, обявявайки мащабна операция за разкриване на корупция в енергийния сектор.

Час по-късно един от водещите детективи представи първите минути от аудиозаписите с кодови имена на основните участници в предполагаемата схема за подкупи.

Разследването твърди, че украински служители са оказвали натиск върху компании да плащат подкупи за договори с държавната компания за ядрена енергия.

По-късно украинските власти заявиха, че бившият бизнес партньор на Зеленски, Тимур Миндич, е избягал от Украйна, преди НАБУ да публикува информация за разследването.

Фактът, че един от детективите е водил обществеността през случая, вместо ръководството на агенцията, е помогнал за изграждането на допълнителен авторитет във видеоклиповете, каза украинският експерт по стратегически комуникации Ярина Ключковска.

Тя каза, че цялостният подход към операция „Мидас“ може да се опише като „голям взрив“ – експлозивно освобождаване на информация, предназначено за максимално въздействие.

НАБУ отказа да отговори на въпроси относно медийната стратегия, свързана с операция „Мидас“.

През следващите дни и седмици НАБУ публикува още видеоклипове, записи на касети и актуализации по случая. Гласовете на записите се наричаха един друг с прякори, като Тенор, Рокет и Карлсон, което според НАБУ показва престъпно намерение.

Министърът на правосъдието и министърът на енергетиката на Украйна бяха уволнени на фона на разследването за корупция. Нито един от двамата не е обвинен. Министърът на енергетиката отрече да е извършил нарушение, а министърът на правосъдието заяви, че ще се защити в съда. Антикорупционен съд разпореди бившият вицепремиер Олексий Чернишов да бъде задържан под стража. Той беше освободен под гаранция и отрича да е извършил нарушение.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски и ръководителят на президентската администрация Андрий Ермак се разхождат в Киев.

Разкриването кой кой е на записите изисква известна степен на участие на публиката, тъй като НАБУ не разкрива публично имената на заподозрените съгласно украинския закон. Агенцията дори публикува обяснително ръководство, обобщаващо основните герои, за да помогне на хората да следят случващото се.