След Пеевски и Коцев: Максим Генчев проси пари за "Карадажата" и от Мирчев

След като Делян Пеевски и Благомир Коцев не откликнаха на призивите му, режисьорът Максим Генчев сега проси пари за филма си, "Караджата", от нова жертва - Ивайло Мирчев.

В публикация във Facebook, странно придружена от снимка на заредена пушка, той казва, че ДБ биха могли да дарят поне 10% от нужните средства за филма, за да започнат снимките му.

Ето какво пише Генчев в отвореното си писмо:

Открито писмо до г-н Мирчев!

Пеевски и Варненският кмет не откликнаха на горещата ми просия за финансиране на филм за КАРАДЖАТА и след съвет с френолог, насочвам молбата си към Ваше лице, като изявен патриот и свободолюбец!

Реалната цифра за филма е 2 милиона, но ДБ би могла да дари не повече от 10% , с които да започна снимките!

Нека Народа види във Ваше лице един да не кажа единственият политик радеещ за памет на националреволюционерите ни!

Амин

С поздрав: Генчев

РР

Максим Генчев проси за филм и от варненския кмет Коцев

Максим Генчев моли Пеевски за пари за филм, припомни, че го сравнил с Левски Свързани статии

НЕ СЪДЕТЕ МЕН, че прося за Караджата, а се гневете на онези , които не дават и стотинка за НАЦИОНАЛНИЯ СТРАДАЛЕЦ!!!

На снимката е двуцевен револвер "лефуше", с какъвто Караджата е стрелял. Този е с халостни патрони, не се стряскайте!

Очаквам дарения за филма СВОБОДАТА ИСКА КАРАДЖАТА! Който е гледал Гераците, Ботев и Левски, с вяра, че помагат за опазване на родовата памет и вдъхновяват родолюбиви чувства, нека проявят съпричастие към усилията ни!

Първо Генчев се насочи към Делян Пеевски, припомняйки му, че преди време го е нарекъл "съвременният Левски". След като молбата му не бе чута, режисьорът се насочи към Благомир Коцев, вдъхновен от това колко бързо поддръжниците на кмета събраха нужните средства, за да платят гаранцията му, която да го изкара от ареста.