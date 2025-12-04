Самолетът на Зеленски е бил атакуван от военни дронове

Самолетът на Владимир Зеленски е бил атакуван от дронове от военен тип, които са летели по траекторията му при пристигането си в Дъблин.

Четири големи безпилотни летателни апарата (БПЛА) са нарушили зона, забранена за полети, докато самолетът на украинския лидер се е приближавал за еднодневно посещение късно в понеделник вечерта.

Самолетът на Зеленски е кацнал мигове преди дроновете да пристигнат на точното място, където се е очаквало самолетът му да премине, малко след 23:00 часа. Той е трябвало да пристигне малко по-късно и източници от службите за сигурност са съобщили на The Journal, че дроновете са пристигнали по първоначалния график за кацане.

След като са пропуснали самолета, дроновете са променили курса си и са се задържали над кораб на ирландските военноморски сили, който е бил разположен тайно в Ирландско море, за да подпомогне посещението.

Източници съобщават, че БПЛА са летели до два часа след излитането си от североизточната част на Дъблин, вероятно близо до Хоут, и разследващите проверяват дали може да са били изстреляни от сушата или от неидентифициран кораб в открито море.

Досега операторите не са идентифицирани и дроновете не са открити. Не е дадена команда за свалянето им от небето.

Служители по сигурността заключиха, че дроновете са големи, високотехнологични и с военна спецификация, което поражда опасения, че инцидентът може да е хибридна атака.

Светлините им са били включени, което според разследващите сочи за умишлен опит за нарушаване или сплашване, а не за прикриване.

Комисарят на Гарда Джъстин Кели е бил информиран в ранните часове на вторник.

Премиерът и министрите на правосъдието и отбраната също са били уведомени през нощта. Не е ясно дали делегацията на Зеленски е била информирана.

Пробивът беше подобен на серия от скорошни инциденти в цяла Европа, при които неидентифицирани дронове принудиха затварянето на летища и предизвикаха разследвания за намеса, подкрепена от държавата.

Летищата в Брюксел и Дания бяха временно затворени през последните седмици, след като дронове проникнаха в ограничено въздушно пространство, а холандските сили откриха огън по нелоялни дронове в отделни случаи.

Нахлуването в Дъблин се е случило в зона, забранена за полети, наредена от Ирландската авиационна администрация за времето на посещението на Зеленски. Преди посещението ирландският евродепутат Бари Андрюс публикува графика в социалните медии, показваща наложената зона, забранена за полети.

След това дроновете са навлезли в контролирани от Ирландия води и са кръжали над лайнера LÉ William Butler Yeats, който нямал радар за въздушно търсене и не е можел да ги деактивира. Самолет на Ирландския въздушен корпус е бил във въздуха по това време, но не се e ангажирал с тях.

Ирландските сили са имали ограничени технически възможности за намеса. Предоставеното от Гарда оборудване за заглушаване не е могло да бъде използвано, тъй като дроновете са били далеч извън обсега му.

Военноморският кораб е бил въоръжен само с картечници, способни да стрелят на близко разстояние, и служителите са преценили, че е твърде рисковано да се стреля.

Смята се, че дроновете са квадрокоптери, вид, способен да се задържа на място с помощта на четири ротора.

Членовете на екипажа на палубата са ги забелязали, тъй като са светели фона на нощното небе.

Във вторник в Дъблин беше свикана среща на високо ниво между Полицейската полиция на Ирландия (An Garda Síochána), Силите за отбрана и висши служители по националната сигурност, за да се оцени нарушението и реакцията.

Визитата на Зеленски премина без прекъсване, въпреки че самолетът му използва специализирана процедура за излитане при излитане от Дъблин, за да намали излагането на по-нататъшна активност на дронове.

Инцидентът се случва на фона на нарастващи опасения относно способността на Ирландия да реагира на съвременните заплахи за сигурността. Разходите за отбрана на страната са сред най-ниските в Европа - 1,29 милиарда евро или само 0,24% от БВП.

През последните няколко години украинската служба за сигурност (СБУ) разкри редица осуетени опити за убийство на президента.

Миналата година агенцията разкри, че двама полковници от украинската правителствена охранителна група са били арестувани след неуспешен опит за покушение срещу Русия.

Твърди се, че са търсили доброволно охраняващите служители на Зеленски, които биха могли да го отвлекат и убият.

По-рано тази година СБУ разкри, че е била осуетена друга потенциална атака на летище Жешов в Полша.

Daily Mail се свърза с полицията за коментар относно ирландските нахлувания.