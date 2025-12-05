В Китай: Брижит Макрон посети гигантска панда, родена във Франция

Първата дама на Франция Брижит Макрон се срещна със стар приятел - гигантска панда, родена във Франция, съобщава АР.

В резерват за панди в югозападен Китай, който Юан Мън сега нарича свой дом, първата дама се възхищаваше колко пораснала е пандата. Когато бебето панда се роди във френския зоопарк през 2017 година, първата дама помогна за избирането на името ми, което в превод означава "сбъдната мечта".

По време на посещението на Макрон пандата се разхождаше в заграждението си и си похапваше бамбук, игнорирайки посетителите, които го викаха.

"Те имат много независим характер, правят само това, което искат", сподели г-жа Макрон.

В продължение на десетилетия Китай използва това, което често се нарича "дипломация на пандите“, за да изглади и насърчи отношенията с други страни, като подарява животните на приятелски нации и заема панди на зоологически градини в чужбина при търговски условия.

Китайската асоциация за опазване на дивата природа заяви по време на посещението, че е подписала писмо за намерение да изпрати две от животните в зоопарка Бовал, южно от Париж, през 2027 г. в рамките на нов 10-годишен кръг от сътрудничество с Франция в областта на пандите.

Френският зоопарк изпрати две 17-годишни панди - женска и нейния партньор обратно в Китай миналия месец след 13 години, прекарани във Франция.

Юан Мън е тяхното малко, заченато чрез изкуствено осеменяване.

Въпреки че е родено във Франция, то официално принадлежи на китайското правителство. Юан Мън се сбогува с Франция през 2023 г., а Брижит Макрон е негова "кръстница“. Днес тя е в Китай, за да го види.

Държавното посещение на Еманюел Макрон тази седмица в Китай, четвъртото му като президент, включваше срещи с китайския лидер Си Дзинпин и други официални лица, обсъждайки войната на Русия в Украйна, търговските връзки и други въпроси.