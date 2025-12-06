IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кейт Мидълтън впечатли с най-голямата си тиара досега

Принцесата на Уелс демонстрира петото си бижу за глава

06.12.2025 | 00:45 ч. 4
Снимка: Getty Images

Кейт Мидълтън за пореден път доказа завидното си чувство за стил, появявайки се с третата си тиара за 2025 година и най-голямата досега. 

В чест на държавното посещение на германския президент Франк-Валтер Щайнмайер във Великобритания, кралските особи и техните гости празнуваха с официален банкет в замъка Уиндзор на 3 декември. 43-годишната принцеса на Уелс се присъедини към принц Уилям, крал Чарлз и кралица Камила на събитието, което беше със строг дрескод. 

Принцеса Кейт направи дебюта си с ориенталската диадема с кръгчета на кралица Виктория, съчетана с искрящо синя рокля на Джени Пакъм. Тя допълни визията с обеци, принадлежащи на покойната кралица Елизабет, както и с Ордена на кралското семейство и лентата със звезда на Кралския викториански орден. 

Това е петият път, в който Кейт носи различна тиара, но този път бижуто е с най-големи размери. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

