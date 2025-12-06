Хормоните действат като химически посредници в тялото, влияейки на различни физиологични процеси. Някои хранителни вещества могат да повлияят на производството, освобождаването и баланса на хормоните, което влияе върху цялостното здраве. Кои са те?

Ленено семе

Лененото семе е най-богатият хранителен източник на лигнани (полифеноли, открити в растенията). Изследователите смятат, че то намалява риска от рак на гърдата. Можете да поръсите ленено семе върху много ястия, да го изпечете в хляб и бисквитки или да го смесите в смутита.

Соя

Соята съдържа високи нива на изофлавони, фитоестрогени, които могат да имитират ефектите на естрогена и да намалят риска от рак както на гърдата, така и на простатата. Соята е богата и на редица основни витамини и минерали.

Тя може да поддържа здравето на сърцето като алтернатива на червените и преработените меса. Освен това е изключително универсална – можете да включите соя в диетата си с храни като тофу, темпе, едамаме и соево мляко.

Източник: 5 храни, които „събуждат“ женските хормони