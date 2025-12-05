IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Джигитът, карал с 300 км/ч на Околовръстното, е открит в чужбина

Грози го глоба от 3 хиляди лева и взимане на книжка за 1 година

05.12.2025 | 17:00 ч.
Джигитът, карал с 300 км/ч на Околовръстното, е открит в чужбина

Клип скандализира социалните мрежи, в който келеши карат с над 300 км/ч на Околовръстното в София. Вече е установено и кой е опасният шофьор.

Той се намира чужбина и е призован за налагане на административно наказание, съобщиха за “24 часа” от СДВР.

Джигитът може да бъде глобен с три хиляди лева и отнемане на книжката за една година.

По-рано днес Николай Попов публикува видео в социалните мрежи.

"Двама келеши се движат с 300 км/ч на околовръстното в София. За тях няма закони и ограничения? Ако убият някого? Нечие дете? Според тях всички ние сме: Аматьори", пише под видеото си Попов.

На клипа се чуват младежки гласове и смях от "готината ситуация".

