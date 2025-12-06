Как да преодолеем усещането, че не сме достатъчно добри?

Дори най-успешните хора често се чувстват несигурни – сякаш всеки момент някой може да разкрие, че са „самозванци“ или че не са достатъчно добри експерти в това, което правят. Това е феномен, известен като синдром на самозванеца. Изразява се в постоянни съмнения в себе си и страх от разкриване, въпреки успехите, експертността и компетентността. Макар да се чувствате сами в това, проучванията и експертите казват, че това състояние е много по-често срещано, отколкото си мислим – особено сред жените на лидерски позиции, в нови роли или в динамични индустрии.

Добрата новина е, че това не трябва да ви пречи в кариерата. С осъзнатост, стратегия и последователни действия можете да преминете от чувството, че просто се справяте, към чувството, че сте на мястото си.

Как синдромът на самозванеца се проявява във вашата кариера?

Може да го разпознаете по един или повече от следните начини:

Отричате постиженията си и приписвате успеха си на късмета или на подходящия момент, а не на уменията си.

Чувствате, че трябва да сте перфектни, иначе не сте достатъчно добри – затова се подготвяте прекалено или избягвате нови предизвикателства.

Сравнявате се с другите и вярвате, че те са по-способни, по-квалифицирани или просто по-„добри“.

Избягвате да молите за помощ, да търсите обратна връзка или да показвате уязвимост, защото се страхувате да не бъдете „разкрити“.

Чувствате се тревожни, изтощени или отчуждени на работа, въпреки че представянето ви е добро – и се чудите дали просто не мамите хората.

Първата стъпка е да разпознаете тези модели. Щом разберете с какво си имате работа, можете да започнете да променяте вътрешната си нагласа и да изграждате повече увереност.

