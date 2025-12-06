Кейт Уинслет дойде с красив млад кавалер на червения килим

Кейт Уинслет стъпи на червения килим с красив млад мъж, който е с почти 30 години по-млад от нея.

И преди всеки да си помисли, че актрисата от „Титаник“ е последвала примера на колегата си Леонардо ди Каприо и е започнала връзка с по-млади партньори, ще ви кажем, че Уинслет всъщност има много по-дълбоки отношения със своя кавалер. На червения килим в Лондон Кейт пристигна заедно със сина си Джо Андерсън, за да отпразнуват премиерата на общия си филм.

В сряда, 3 декември, 50-годишната Уинслет и 21-годишният Джо изглеждаха повече от доволни, позирайки заедно пред камерите преди премиерата на Goodbye June. Новият филм, който е описван като празнична драма, е режисиран от Кейт и написан от Джо. Историята проследява семейство, което се опитва да адаптира динамиката си пред лицето на евентуална сърцераздирателна загуба.

Дуото майка и син се координира стилово, носейки черни тоалети за събитието. Уинслет изглеждаше елегантно, както винаги, в рокля с паднало рамо, комбинирана със златен колан. От своя страна, Джо облече класически черен костюм и бяла риза. Младежът определено вече не е малък, извисявайки се с една глава над известната си майка.

