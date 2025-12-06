IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 86

Джеймс Камерън все още е лудо влюбен в звездата си от „Титаник“ Сузи Еймис

Почти 30 години след първата им среща 71-годишният режисьор и 63-годишната актриса се радват на семейно блаженство

06.12.2025 | 22:30 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

71-годишният Джеймс Камерън все още е много влюбен в актрисата от хитовия си филм „Титаник“ – 63-годишната Сузи Еймис.

Сузи изигра ролята на Лизи Калвърт във филма в съвременната част, докато Камерън режисира.

В понеделник на премиерата на новия си филм „Аватар“, двойката изглеждаше по-влюбена от всякога – двамата се прегръщаха и се смееха на червения килим.

Джеймс и Сузи се запознават през 1997 г., когато снимат филма с Леонардо ди Каприо и Кейт Уинслет, а след това се женят през 2000 г.

Двамата имат три деца заедно. Те споделят един син – Куин, на 21 години – и две дъщери, Клеър, на 23 години, и Елизабет, на 18 години.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Джеймс Камерън
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem