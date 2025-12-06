Джеймс Камерън все още е лудо влюбен в звездата си от „Титаник“ Сузи Еймис

71-годишният Джеймс Камерън все още е много влюбен в актрисата от хитовия си филм „Титаник“ – 63-годишната Сузи Еймис.

Сузи изигра ролята на Лизи Калвърт във филма в съвременната част, докато Камерън режисира.

В понеделник на премиерата на новия си филм „Аватар“, двойката изглеждаше по-влюбена от всякога – двамата се прегръщаха и се смееха на червения килим.

Джеймс и Сузи се запознават през 1997 г., когато снимат филма с Леонардо ди Каприо и Кейт Уинслет, а след това се женят през 2000 г.

Двамата имат три деца заедно. Те споделят един син – Куин, на 21 години – и две дъщери, Клеър, на 23 години, и Елизабет, на 18 години.

Източник: Tialoto.bg