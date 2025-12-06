Дакота Джонсън, Нина Добрев и Ана де Армас демонстрираха супер фигури в чернo

Дакота Джонсън, Ана де Армас и Рита Ора бяха сред бляскавите гости на петия Международен филмов фестивал „Червено море“ в Саудитска Арабия. Събитието в Джеда беше открито в четвъртък с ослепителна галавечер, изпълнена със звезди.

Крайбрежният град за първи път даде началото на фестивала през 2019 г.

Тазгодишното издание отново поставя световното кино в центъра на вниманието, със смел фокус върху арабските режисьори и регионалните таланти.

Гости от цял свят се изсипаха на Културния площад в историческия квартал Ал-Балад, за да отпразнуват и отбележат темата на фестивала за 2025 г.: Любов към киното.

Нощта беше и световна премиера на „Гигант“, енергичната биографична драма за британската боксова легенда принц Насим Хамед.

Режисиран от Роуан Атале, филмът е с участието на Амир Ел-Масри в ролята на „Наз“ и Пиърс Броснан в ролята на неговия известен ирландски треньор Брендън Ингъл.

По време на откриващата галавечер, сър Майкъл Кейн беше почетен за блестящата си седемдесетгодишна кариера от дългогодишния си приятел Вин Дизел и беше подкрепен от трима от внуците си, докато говореше на сцената.

Дакота Джонсън беше сред бляскавите дами, които пристигнаха на събитието в очарователен, секси черен тоалет. Нина Добрев пък облече бляскава черна кадифена рокля с красива сребърна пелерина с пайети.

Ана де Армас също дойде в ослепително черно-сребриста рокля с пайети, а британско-косовската певица Рита Ора избра черна дантелена рокля с гол гръб. Роклята на хитмейкърката имаше прозрачен дантелен корсаж и обемна пола.

Ана, Дакота и Рита не бяха единствените красавици, които заложиха на черния цвят за повода.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg