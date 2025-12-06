Чувствате се изтощени, не можете да се концентрирате или просто ви липсва енергия? Причината може да е една от следните или и двете: недостиг на хранителни вещества и/или преумора от стреса в ежедневието, бърнаут. Трудността в разпознаването им е, че те изглеждат много подобни. Ако знаете как да ги различите и да се справите с тях, ще се почувствате отново като себе си.

Къде се припокриват бърнаутът и недостигът на витамини – хранителни вещества и изчерпване

Недостигът на витамини или минерали (например ниско ниво на желязо, В12, витамин D или магнезий) е свързан с умора, лошо настроение, слаби мускули или замъглено съзнание, според Harvard Health.

Изчерпването, което се случва в резултат на хроничен стрес, бърнаут, лош сън и емоционално напрежение, също води до изтощение, слаба концентрация и намалена производителност.

Двете състояния могат да съществуват едновременно – може да имате недостиг на витамини, който понижава устойчивостта ви и ви прави по-уязвими към изчерпване. От друга страна, продължителното изчерпване може да попречи на усвояването на хранителни вещества, съня и възстановяването, което може да наподобява симптомите на недостиг.

Някои проучвания показват, че недостигът на витамин D и умората или бърнаутът могат да се припокриват, макар че невинаги е ясно кое от двете е настъпило първо.

Източник: Бърнаут или липса на витамини? Ето как тялото ви подсказва