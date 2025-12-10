IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Няма драма: Тимъти Шаламе и Кайли влюбени на събитие

Не са се разделяли

10.12.2025 | 21:00 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Вече е сигурно - Кайли Дженър и Тимъти Шаламе не са се разделяли и изобщо не изглежда отношенията им да са в криза.

28-годишната риалити звезда придружи 29-годишния актьор на премиерата на филма, в който той играе главна роля - "Marty Supreme" в Лос Анджелис в понеделник. Двамата позираха заедно, прегръщаха се и изглеждаха влюбени. Те дори бяха в тон - съчетали бяха тоалетите си.

Тимъти заложи на кожен оранжев панталон, кожено оранжево сако, оранжева риза, оранжеви ботуши и черна чанта. Кайли пък беше облечена в дълга до земята оранжева рокля, която е с тънки презрамки, деколте тип сутиен и изрезки, както и гол гръб.

Феновете отбелязват, че звездата е изглеждала много секси.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

звезди Тимъти Шаламе Кайли Дженър връзка събитие
