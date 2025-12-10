Няма драма: Тимъти Шаламе и Кайли влюбени на събитие

Вече е сигурно - Кайли Дженър и Тимъти Шаламе не са се разделяли и изобщо не изглежда отношенията им да са в криза.

28-годишната риалити звезда придружи 29-годишния актьор на премиерата на филма, в който той играе главна роля - "Marty Supreme" в Лос Анджелис в понеделник. Двамата позираха заедно, прегръщаха се и изглеждаха влюбени. Те дори бяха в тон - съчетали бяха тоалетите си.

Тимъти заложи на кожен оранжев панталон, кожено оранжево сако, оранжева риза, оранжеви ботуши и черна чанта. Кайли пък беше облечена в дълга до земята оранжева рокля, която е с тънки презрамки, деколте тип сутиен и изрезки, както и гол гръб.

Феновете отбелязват, че звездата е изглеждала много секси.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net