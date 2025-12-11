Зодиите, които ще намерят любовта по празниците

Декември е! Навсякъде има красива украса, магични лампички, носи се аромат на греяно вино, портокали, горещ шоколад, коледните празници са съвсем близо и приповдигнатото настроение ни завладява. За част от зодиите празничният сезон става още по-вълшебен, тъй като по коледните празници тях ги чака романтика и истинска любов. Ето кои са късметлиите, според "Parade".

Рак

Дългосрочна, сериозна връзка, на която ще могат напълно да се отдадат идва при тях сега. Дядо Коледа им носи човека, когото чакаха толкова дълго. Но трябва да излязат от зоната си на комфорт, за да бъдат със сродната си душа. Може да срещнат единствения, докато пътуват за празниците или като отидат на коледно събитие, за което не са планирали, а са решили в последната минута. Една покана в края на декември ще си струва - нека не я пропускат. Когато имат кураж, това носи късмет в любовта.

Дева

Чувстват ли се весели и в настроение? Има причина. Празниците тази година са различни. Защото като подарък получават най-вече любов и секс. Страстта е в подем, усещат, че нещата в романтичната сфера най-накрая се обръщат в тяхна полза. Може да получат вълнуваща възможност да се свържат със сладур от родния град или тръпка от детството им, когато се приберат за празниците. Сега трябва да се забавляват, не да се тревожат за бъдещето. Ако действат правилно, чака ги вълшебна целувка в новогодишната нощ.

