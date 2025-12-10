Вижте стилната коледна картичка на принцеса Шарлийн, принц Албер и близнаците им

Принцеса Шарлийн излъчва „тих лукс“ в новия си коледен портрет.

Принцесата на Монако позира със съпруга си принц Албер и близнаците им – принц Жак и принцеса Габриела – за коледната картичка за 2025 г. като на кадъра се вижда и очарователният им домашен любимец от породата чихуахуа.

Принцът, принцесата и двете им деца позират пред коледна елха и камина.

Шарлийн изглежда безупречно – тя е истинско олицетворение на празничен блясък и кралско излъчване.

47-годишната бивша олимпийска плувкиня носи красив бежов топ с фина плетка, пъхнат в плисирана пола. Кралската особа е стегнала талията си с колан, украсен с катарама. Въпреки че обувките ѝ са скрити под вълнистата ѝ пола, принцесата обикновено избира обувки на висок ток Gianvito Rossi или велурени ботуши.

