Кейти Пери не искала връзка, но Трюдо бил упорит

Джъстин Трюдо е спечелил Кейти Пери със своята упоритост.

41-годишната певица и 53-годишният канадски политик скоро постнаха първи общи снимки в Instagram. Те са заедно от лятото.

Но сега източник разкрива, че тогава изпълнителката изобщо не искала гадже.

Източник на "People" твърди, че Кейти била щастлива да остане необвързана, след раздялата си с Орландо Блум. Тя не смятала да ходи по срещи и да започва връзка, когато срещнала Джъстин за първи път.

"Единствената причина това да се превърне в нещо истинско е, защото Джъстин е толкова упорит. Тя не искаше да ходи по срещи, когато те за първи път се помотаха заедно и тя определено те търсеше гадже", издава източникът.

Освен това, певицата също била шокирана от връзката си с политика - както повечето фенове. Романсът им бил "вълнуваща изненада" за Пери.

Още за отношенията им четете в teenproblem.net