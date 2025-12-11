Зодиите, които са самотни

Всеки има моменти, в който се чувства неразбран, изоставен, самотен или просто усеща, че нещата не вървят. Но за някои зодии тези чувства са обичайни и постоянно ги изпитват. Ето кои са най-самотните зодии, според "Times Of India".

Рак

Те са дълбоко емоционални и чувствителни - управлявани са от Луната. Мечтаят за дълбоки и силни връзки, грижат се за любимите си хора. Но са уязвими, прекалено лесно се нараняват и така се затварят в себе си. Чувстват се неразбрани, подведени и често дълги периоди остават сами. Понякога семейството и близките им приятели им помагат да се възстановят, но това е трудно.

Риби

Още едни водни зодии, които са емоционални и уязвими. Освен това, Рибите са емпати и усещат всичко около себе си. Те много добре усещат болката на другите и тя става тяхна. Когато силните емоции ги обхванат, предпочитат да се затворят в собствения си свят и да не допускат пак да бъдат натоварени или наранени. Дори в тълпа - чувстват се изолирани, тъй като са идеалисти и очакват истинска любов, приятелство и т.н. Отдават се на музика, изкуство и остават сами.

