"Дисни" инвестира $ 1 млрд. в ИИ и му лицензира 200 свои герои

Американският развлекателен концерн "Дисни" ще инвестира 1 млрд. долара в OpenAI - водещата компания за развитие на изкуствен интелект, и ще лицензира свои популярни герои и интелектуална собственост за генериране на кратки социални видеоклипове чрез платформата Sora. Това съобщиха двете компании в съвместно изявление.

Тригодишното лицензионно споразумение ще позволи на потребителите да създават по заявка видеоклипове с участието на над 200 герои от пантеона на "Дисни", "Марвел", "Междузвездни войни" и "Пиксар". Част от генерираните видеоклипове ще бъдат достъпни за стрийминг в платформата Disney".

Съгласно споразумението "Дисни" става първият голям партньор за лицензиране на съдържание в Sora – платформата за кратки видеоклипове с ИИ на "ОпънЕйАй". Моделите на компанията ще могат да използват костюми, реквизит, превозни средства и емблематични среди от библиотеката на студиото. Споразумението не включва права върху гласове или подобия на реални личности.

Платформата ChatGPT Images също ще може да генерира изображения по кратки текстови заявки, като използва същата интелектуална собственост на "Дисни". Освен това "Дисни" ще стане основен корпоративен клиент на OpenAI, използвайки неговата платформа API за нови продукти, инструменти и преживявания, включително за Disney+, както и чрез внедряване на ChatGPT за служителите.

По силата на споразумението "Дисни" ще инвестира 1 млрд. долара в OpenAI и ще получи опции за закупуване на допълнителни акции. Сделката подлежи на сключване на окончателни договори и необходимите корпоративни одобрения.

Двете компании подчертават ангажимента си към "отговорно използване на изкуствения интелект", което защитава безопасността на потребителите и правата на творците. Съвместната работа предвижда развитие на "човекоцентричен" ИИ, който да разширява творческите възможности и да зачита авторските произведения.

„Дисни е световен еталон в разказването на истории и сме развълнувани от партньорството“, заяви Сам Олтман, съосновател и главен изпълнителен директор на OpenAI. "Това споразумение показва как творческите индустрии и компаниите за ИИ могат да работят заедно в полза на обществото". Очаква се Sora и ChatGPT Images да започнат да генерират видеоматериали с герои на "Дисни" в началото на 2026 г. като част от нови интерактивни преживявания за абонатите на Disney+.

"Технологичните иновации непрекъснато оформят еволюцията на развлеченията", заяви главният изпълнителен директор на "Дисни" Робърт Айгър. "Чрез това сътрудничество с OpenAI ние ще разширим начина, по който разказваме истории, като поставим генеративния изкуствен интелект в ръцете на феновете".

Сделката е поредната демонстрация за задълбочаващата се технологизация на развлекателния и културния сектор в САЩ. Преди седмица се вдигна огромен шум около споразумението, в което "Нетфликс" ще купи за 82 милиарда долара едно от най-старите и най-големи студиа на класическия Холивуд - "Уорнър брос". Предстои сделката да бъде (или да не бъде) одобрена от антимонополната комисия в Сената и лично от управлението на Тръмп.

По-рано днес списание "Тайм" обяви за Личност на годината "архитектите на ИИ". През 2025-а потенциалът на изкуствения интелект избухна безвъзвратно, мотивира своя избор влиятелното издание. /Сега