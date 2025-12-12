IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 23

Камерунският Гонзо сътвори чудовищна издънка

Легендата Самуел Ето'о допусна в страната да има два национални отбора

12.12.2025 | 09:38 ч. 0
Камерунският Гонзо сътвори чудовищна издънка

Невиждан фарс сътвори една от най-големите легенди на африканския футбол Самуел Ето'о.

Бившaта звезда на Камерун, Барса и Интер от няколко години е начело на футболната федерация, а в навечерието на купата на африканските нации самият Ето'о сътвори нешо уникално - родината му да има 2 национални отбора.

Легендата твърди, че е уволнил селекционера Марк Брис, който вече обяви повиканите за турнира на Черния континент, започващ след десетина дни. Треньорът обаче е категоричен, че никой не го е уведомил, че не е работа, и тренира отбора.

В същото време Ето'о е назначил нов селекционер Давид Паго, който също представи свой списък с повикани играчи, а в него фигурират съвсем различни имена. Аут от тези имена е най-голямата настояща звезда на Камерун - Венсан Абубакар. А причината е повече от скандална. Ето'о, който е рекордьор по голове с националната фланелка, не искал нападателят да го задмине. В момента Абубакар има 45 попадения за националния отбор, а легендата е с 11 повече. /24 часа

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ето камерун издънка национален отбор
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem