IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 112

Мъск стана първият в историята с богатство от над $600 млрд.

За това допринесе новата оценка на SpaceX от "Форбс"

16.12.2025 | 20:00 ч. 4
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Милиардерът Илон Мъск стана първият в историята, достигнал лично богатство (нетно състояние) от 600 милиарда долара в понеделник, според списъка на милиардерите в реално време на списание "Форбс".

За това допринесе неговата компания Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), която отправи търгово предложение по-рано този месец, довело до оценката ѝ от 800 млрд. долара, според двама от инвеститорите в компанията, цитирани от "Форбс". Това увеличава състоянието на Мъск, който притежава приблизително 42% от SpaceX, със 168 милиарда долара до приблизително 677 милиарда долара.

Междувременно акциите на Tesla поскъпват с 3,8% на днешната търговия на Уолстрийт към 481,67 долара за една акция, доближавайки рекордния ценови връх около $488,54, достигнат за кратко през декември 2024 г., след като главният изпълнителен директор Илон Мъск заяви, че производителят на електрически превозни средства тества своите роботизирани таксита без монитори за безопасност на предната пътническа седалка.

Въпреки че голяма част от пазарната оценка на Tesla от 1,53 трилиона долара - най-високата от всички автомобилни производители в световен мащаб - е свързана с оптимизма на инвеститорите относно технологията за автономно шофиране и амбициите на компанията за хуманоидни роботи, по-голямата част от приходите и печалбата на компанията все още идват от продажбата на електрически превозни средства.

Всичко това доведе до увеличаване на състоянието на Мъск до приблизително 677 милиарда долара, създавайки значителна дистанция между него и втория човек в списъка на най-богатите в света - съоснователя на Google Лари Пейдж. /БНР

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

мъск милиарда 600 първият
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem