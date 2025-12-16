Мъск стана първият в историята с богатство от над $600 млрд.

Милиардерът Илон Мъск стана първият в историята, достигнал лично богатство (нетно състояние) от 600 милиарда долара в понеделник, според списъка на милиардерите в реално време на списание "Форбс".

За това допринесе неговата компания Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), която отправи търгово предложение по-рано този месец, довело до оценката ѝ от 800 млрд. долара, според двама от инвеститорите в компанията, цитирани от "Форбс". Това увеличава състоянието на Мъск, който притежава приблизително 42% от SpaceX, със 168 милиарда долара до приблизително 677 милиарда долара.

Междувременно акциите на Tesla поскъпват с 3,8% на днешната търговия на Уолстрийт към 481,67 долара за една акция, доближавайки рекордния ценови връх около $488,54, достигнат за кратко през декември 2024 г., след като главният изпълнителен директор Илон Мъск заяви, че производителят на електрически превозни средства тества своите роботизирани таксита без монитори за безопасност на предната пътническа седалка.

Въпреки че голяма част от пазарната оценка на Tesla от 1,53 трилиона долара - най-високата от всички автомобилни производители в световен мащаб - е свързана с оптимизма на инвеститорите относно технологията за автономно шофиране и амбициите на компанията за хуманоидни роботи, по-голямата част от приходите и печалбата на компанията все още идват от продажбата на електрически превозни средства.

Всичко това доведе до увеличаване на състоянието на Мъск до приблизително 677 милиарда долара, създавайки значителна дистанция между него и втория човек в списъка на най-богатите в света - съоснователя на Google Лари Пейдж. /БНР