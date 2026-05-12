Любо Пенев: Заедно да покажем, че футболът има сърце

Любослав Пенев, който се лекува от тежко заболяване, отправи емоционален апел към футболната общност и феновете във връзка с предстоящото благотворително събитие „Мач на надеждата“, което ще се проведе на 6 юни от 17:00 ч. на стадион „Лазур“ в Бургас.

Инициативата е организирана от фондацията на Стилиян Петров и има за цел да подкрепи хора, които се борят с онкологични заболявания. Пенев изрази благодарност към организаторите и подчерта значението на каузата.

"Животът понякога ни изправя пред битки, за които никой не е напълно готов. На 6 юни от 17:00 ч., на стадион „Лазур“ в Бургас ще се проведе „Мач на надеждата“, организиран от Фондация Стилиян Петров – кауза, която дава сила и надежда на хората, изправени пред онкологични заболявания.

Благодаря от сърце за тази подкрепа на Стилиян и за всичко, което се прави не само за мен, а и за всички, които преминават през този труден път.

Обръщам се лично към всички футболисти – активни и ветерани:

Бъдете на терена. Нека заедно покажем, че футболът има сърце.

Футболът винаги е събирал хората – и на терена, и по трибуните. Днес имаме шанс да го превърнем в нещо повече – в подкрепа и надежда.

Към всички вас – бъдете част от „Мач на надеждата“. Дайте надежда с присъствие, с подкрепа, със споделяне", написа легендарният нападател./БГНЕС