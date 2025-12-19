Кои са актрисите с шанс за ролята на Рапунцел в игралната версия?

Walt Disney Pictures тъче заплетена мрежа около "Рапунцел и разбойникът" ("Tangled"), докато търси актьорите, които да влязат в ролите за игралната адаптация на анимационния хит от 2010 година.

Миналата седмица студиото тихомълком е провело ред екранни "проби и тестове" в Лондон за ролите на Рапунцел - любопитната, смела и жизнерадостна бъдеща принцеса с магическа коса - и Флин Райдър, самоуверения и нахален крадец, който ѝ помага да избяга от кулата, в която е затворена.

Списъкът, който може и да не включва всички актьори, минали през кастинга, дава интересен поглед към потенциални бъдещи холивудски звезди - или поне към онези, които индустрията вижда като личности с шанс да израснат до водещи роли.

Според източници сред актрисите, явили се на проби за ролята на Рапунцел, са Фрея Скай, която направи дебюта си в пълнометражното кино по-рано тази година с "Зомбита 4: Зората на вампирите" ("Zombies 4: Dawn of the Vampires"), Сара Катрин Хук, която участва в последния сезон на "Белият лотос" ("The White Lotus"), австралийката Тийгън Крофт, най-известна с ролята си на Рейвън в сериала "Титани" ("Titans") на DC, както и Оливия-Май Барет, която се появява в сериала "Инвазия" ("Invasion") на Apple+. Източници допълват, че сред обсъжданите имена е била и Лола Тънг - звездата от "Лятото, в което станах красива" ("The Summer I Turned Pretty") - но тя не е участвала в екранните проби заради възможен конфликт в графика. Сериалът вероятно е активирал опцията си за нейно участие във филмовото продължение.

За ролята на Флин Райдър (Юджийн Фицхърбърт) е известно, че на кастинг са се явили Майло Манхайм - водещото мъжко лице от франчайза "Зомбита" ("Zombies") на Disney - както и Чарли Гилеспи, чиято филмография включва тазгодишната комедия "Сплитсвил" ("Splitsville") и сериала "Джули и призраците" ("Julie and the Phantoms") на Netflix. И двамата са демонстрирали сериозни музикални умения в предишните си проекти. Проби е направил и шотландският актьор Гили Джоунс, пише The Hollywood Reporter.

Според източници решение за актьорския състав може да бъде взето съвсем скоро.

В оригиналния анимационен филм "Рапунцел и разбойникът" гласовете на Рапунцел и Флин Райдър бяха поверени съответно на Манди Мур и Закари Ливай. Днес филмът се смята за модерен класик и част от т.нар. втори ренесанс на Disney Animation.

Друга ключова роля във филма е тази на Майка Готел - вещицата, която държи Рапунцел затворена в кулата, за да използва магическата ѝ коса и да остане вечно млада. Скарлет Йохансон първоначално е била свързвана с ролята, но вече не е част от проекта. Актрисата ще снима нова версия на "Екзорсистът" ("The Exorcist") и "Батман: Част II" ("The Batman Part II") през следващата година.

Режисьор на игралния филм е Майкъл Грейси, в чиято филмография влизат музикалните биографични заглавия "Най-великият шоумен" ("The Greatest Showman") и "Better Man". Подобно на анимационния оригинал, и новата версия ще има силно изразени музикални елементи.

Disney планира снимките на "Рапунцел и разбойникът" да започнат във Великобритания през юни, въпреки че графикът може да се промени в зависимост от финалния кастинг.