Тенденции при маникюрите за новогодишната нощ

2025 година е към своя край. Съвсем скоро ще посрещнем 2026 г. - остава по-малко от седмица. За новогодишната нощ почти всяка дама избира лъскав тоалет, прави си перфектна прическа, залага на подходящ парти грим. И, естествено, няма как да пропуснем маникюра, който вече е толкова важна част от визията. Кои са най-подходящите маникюри за празничната нощ? Вижте тенденциите, според американския "Cosmopolitan".

Бляскави, лъскави нокти

Новогодишната нощ е идеалното време да заложите на блестящите и лъскави рокли, обувки, аксесоари, бижута, грим и, разбира се - маникюри. Пайетите, блясъкът - всичко това се свързва с празненствата, с парти настроението, фойерверките, бенгалския огън и посрещането на Нова година. Може да заложите на нокти с бляскави камъчета, на лъскави и хромирани лакове за нокти, на маникюри с брокат в тон с тоалета. Колкото по-блестящо, толкова по-добре.

Мартини нокти

Още една чудесна идея за парти. Маникюрът мартини набира популярност в последните години и ще стои страхотно за новогодишната нощ. Особено - ако отивате на официално и бляскаво парти, а не просто на луд купон в тийн дискотека или на домашно събиране. Ще сте много изискани с този маникюр. Той ще отива на коктейлите ви. Може целите нокти да са в маслинено зелено и да има червена точка по тях. Или пък за основа да се използва друг цвят и по някои нокти да бъде изрисувана зелена маслинка.

