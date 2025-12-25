Страхотна зима за тези зодии!

Зимата дойде! Снегът, празничното настроение, уютните занимания вкъщи, красивата природа - всичко това си има чар, дори времето да е студено. Зимният сезон ще бъде наистина вълшебен за някои зодии. Те постигат мечтите си и ще се радват на чудесни моменти. Ето кои са късметлиите, според "Astrostyle" и "Astro-seek".

Овен

За Овните зимата започна с чувството, че събитията най-накрая се случват и движат с тяхното темпо. Това, което е било заклещено или непоправимо, сега започва да се разрешава и поправя. Хващат точната вълна. Зимата носи желание, сила, мотивация - да действат директно, уверено и бързо. Влизат в сезон, в който всяка стъпка е прецизна и ефективна. Начало на период, в който не чакат, а създават.

Лъв

Лъвовете ще изгреят през тази зима и ще се издигнат. Събитията се нареждат точно както трябва и светлината на прожекторите отново е насочена само към тях. Ще усетят силата на момента и ще продължат напред с увереност и решителност. През зимния сезон нещо вътре в тях се включва и усещат своята сила. Всичко, до което се докоснат, става влиятелно.

