Тенденции при обувките за зимата

Зимата настъпи! Това означава, че вече трябва да носим плътни обувки, най-често ботуши, боти, високи и дебели маратонки. Какви ще са тенденциите при обувките за новия сезон? Вижте хитовете, според американското издание на "Cosmopolitan".

Впити ботуши

Като ръкавица, но за краката ви! В момента са модерни доста впитите по крака ботуши. Те са като прилепнали за кожата ви и така пазят топло, не пропускат студен въздух. Обикновено са по-високи, стигат почти до коляното, лъскави са, стоят официално, правят ви привлекателни и елегантни. Някои са на ток и идеални за официлани поводи, когато трябва да сте елегантни.

С украшения и камъчета

За дамите, които обичат пънк, рок и бунтарската визия. С такива обувки определено ще изпъкнете. Хитови сега са боти и ботуши с много камъчета, украшения, метални елементи по себе си. Може да има шипове, звездички, интересни геометрични форми и т.н. Комбинират се идеално с кожени връхни дрехи, поли, рокли и панталони.

Останалите и снимки вижте в teenproblem.net