Силно земетресение от 5.9 по Рихтер близо до Неапол

Земетресение с магнитуд 5.9 по скалата на Рихтер разтърси Западното крайбрежие на Италия, съобщава Европейският сеизмологичен център. Епицентърът на труса е бил на около 40 километра югозападно от Неапол.

Жители на района описват труса като хоризонтален и плавен, с продължителност около 10 секунди. По високите етажи са се залюляли полилеи и шкафове. На този етап няма съобщения за пострадали и нанесени материални щети.

Жители на Хърватия, Малта, Северна Македония и Косово също са усетили земетресението.