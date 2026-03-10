Защо шиитските милиции в Ирак стоят настрана в конфликта в Близкия изток?

Докато Съединените щати и Израел бомбардират Иран, неговата „ос на съпротивата“ се намесва в това, което сега е регионална война. Първите членове, които действаха след началото на войната на 28 февруари, бяха създадените и култивирани от Иран милиции в Ирак, които удариха кюрдски и американски цели в Ирак и в съседните страни. Скоро след това ливанската войнствена групировка Хизбула изстреля залп от ракети и дронове срещу Израел в отговор на убийството на иранския върховен лидер Али Хаменей.

Регионалната мрежа от прокси групи на Иран беше силно отслабена преди началото на този последен кръг от боеве. След нападението на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г., израелските сили не само опустошиха Хамас и други палестински бойни групировки в Газа, но и значително намалиха военните възможности на Хизбула в Ливан, елиминирайки цялото ѝ ръководство, и разбиха хусите в Йемен, както направиха и Съединените щати. Единствените членове на оста, които оцеляха през последните няколко години предимно невредими, са проиранските милиции в Ирак. Докато партньорите на Иран в Газа, Ливан и Йемен се бориха и понесоха последствията, иракските милиции избраха до голяма степен да стоят настрана от схватката. След атаките на 7 октомври те започнаха да извършват малки удари с дронове срещу израелски и американски цели в Ирак, Йордания и Сирия, стремейки се да сведат до минимум щетите за американския персонал, според проекта Militia Spotlight. През януари 2024 г., след като удар с дрон уби трима американски военнослужещи на йорданско-сирийската граница, Съединените щати отвърнаха на удара, убивайки няколко командири на милиции. Милициите незабавно прекратиха атаките си срещу американски цели в Ирак. Според висш израелски служител, след като Израел заплаши да бомбардира иракска инфраструктура в средата на 2025 г., милициите прекратиха и атаките си срещу Израел, пише Foreign Affairs.

Формално проиранските иракски милиции включват над 100 000 бойци и ефективно контролират иракската държава; теоретично те биха могли да бъдат страхотен партньор, сражаващ се от името на Иран. Но дори в часа на най-голяма нужда за Техеран, милициите отвъд границата остават предпазливи. Докато малки, управлявани от Иран мрежи в рамките на шепа милиции участват в ограничени атаки с дронове и ракети, други не са направили нищо повече от това да издават изявления, изразяващи подкрепа за Иран. В самото си създаване тези групи са били по-склонни да участват в бойни действия и някои членове и командири са споделяли идеологическите ангажименти на иранския режим, но милициите са се променили през десетилетията. Сега те са мотивирани повече от материални интереси, отколкото от религиозен фанатизъм, а лидерите и обикновените членове дават приоритет на оцеляването пред всичко останало. Видях какво ги движи отблизо: прекарах 903 дни в плен на Катаиб Хизбула, най-голямата проиранска милиция в Ирак, и интервюирах около дузина политици, журналисти, лични приятели на лидери на милиции и бивши членове на милиции, които имат вътрешна информация за тези групи. Воденето на екзистенциална война от името на Иран не е това, за което иракските опълченци са се регистрирали.

От около 2006 г. насам, Силите „Кудс“, подразделението на Корпуса на стражите на ислямската революция на Иран, фокусирано върху чуждестранни операции, създава проирански милиции в Ирак, за да се съпротивлява на американската окупация на страната. Силите „Кудс“ осигуряват финансиране и обучение на групи в рамките на Армията на Махди, основната шиитска милиция, сражаваща се срещу американските сили по това време; тези групи по-късно, по настояване на Иран, се отделят от Армията на Махди и стават независими милиции, подкрепяни от Иран. Друга управлявана от Иран паравоенна групировка, известна като Корпусът на Бадр, се фокусира върху внедряването си в иракската държава, особено в силите за сигурност. Катаиб Хизбула, основана с иранска подкрепа през 2006-2007 г., привлече много от своите лидери от Корпуса на Бадр, пише Foreign Affairs.

Според хора, които интервюирах, първоначално милициите не са били толкова мотивирани от материална изгода, колкото са днес. През тези ранни години членовете на милициите са били изправени пред значителна опасност и са рискували живота си, борейки се с американската окупация и водейки сектантска война срещу иракските сунити. Тези, които са се присъединили, са били смесица от хладнокръвни престъпници, търсещи действие, младежи, нетърпеливи да се бият с чуждестранен окупатор или сунитите, и милиционери, търсещи по-високите заплати, осигурявани от иранските оперативни работници, както и религиозно мотивирани новобранци. Гаит ал-Тамими, бивш висш член на Армията на Махди, е бил задържан от американските сили в Ирак от 2006 до 2010 г. заедно с много от лидерите на тези милиции. Той ми обясни, че един от задържаните, Кайс ал-Хазали, който е бил командир в Армията на Махди, е избирал бойци, „които са били видни хора, идеологически настроени, по-организирани“, за да се присъединят към отцепнически групировки. Въпреки че повечето милиции са набирали предимно престъпници, един добре свързан иракски журналист ми каза, че Катаиб Хизбула „е търсила хора, известни със своята религиозност“.

Иракските милиции станаха по-ориентирани към печалба, когато групировките се увеличиха по време на сирийската гражданска война и войната срещу Ислямска държава (известна също като ИДИЛ). През 2013 г. милициите започнаха да се бият в Сирия, за да подкрепят Башар Асад, съюзник на иранския режим. Иракски политик ми каза, че „някои отидоха в Сирия поради религиозен или сектантски плам, но повечето не“, привлечени вместо това от обещанието за заплати и други облаги, включително възможността да печелят от контрабанда на наркотици. След това, през юни 2014 г., базирани в Сирия бойци на ИДИЛ нахлуха в Ирак и в рамките на две седмици превзеха приблизително една трета от територията му. Десетки хиляди шиитски иракчани се присъединиха към милициите, за да защитават страната си от сунитските джихадисти. Други се присъединиха заради възможности за плячкосване. Между приходите от сирийската търговия с наркотици и систематичното плячкосване на иракската държавна инфраструктура в райони със сунитско мнозинство, милициите започнаха да управляват изключително печеливш бизнес. Например, от 2014 г. насам, водената от Хазали милиция „Асаиб Ал ал-Хак“, демонтира петролната рафинерия „Байджи“ и близките държавни фабрики в Северен Ирак, след което продава частите, като дори се опитва да продаде откраднати материали обратно на държавата. Делът на идеологическите новобранци отново намаля, тъй като редиците на подкрепяните от Иран милиции се увеличиха още повече след края на борбата срещу ИДИЛ. Когато ИДИЛ загуби последната си териториална крепост в Ирак през 2017 г., милициите наброяваха около 70 000 членове, действащи под шапката на групата - Сили за народна мобилизация. СНМ формално е под командването на иракския премиер и получава заплати за своите 250 000 бойци от държавната хазна. В действителност приблизително 100 000 бойци от СНМ, които принадлежат към подкрепяните от Иран милиции, следват заповедите на силите „Кудс“ и собствените си командири. Броят на активните бойци е по-малък; много от членовете на проиранските милиции не се явяват на служба, а командирите прибират допълнителните заплати. Някои идеологически ангажирани членове остават. Поне един или двама от 45-те членове на Катаиб Хизбула, които срещнах в плен, бяха набожни и изглеждаха искрени, когато изразяваха желанието си да жертват живота си за каузата, а най-отдадените лоялисти често принадлежат към клетки под прякото командване на силите Кудс. Но новите членове на опълчението до голяма степен не са водени от религиозен плам или отдаденост на Иран. Те не се втурнаха към фронтовата линия, когато сунитските джихадисти превзеха големи части от Ирак, включително райони в близост до светилища, където се намират гробовете на двама шиитски имами; те се присъединиха, когато заплахата отмина и се появиха заплати.

Подобно на пехотата си, повечето лидери на милиции също не са идеологически мотивирани, според няколко от интервюираните ми, които познават тези мъже лично. Когато тези групи са били формирани, някои лидери са били водени от желанието да получат власт или влияние или да убиват безнаказано. Един иракски политик разказа, че Хазали е казал, че е взел оръжие, защото не е искал шиитите да бъдат засенчени от сунитите в борбата срещу окупацията. Друг бивш високопоставен иракски политик каза, че друг командир на милиция първоначално е потърсил подкрепата на САЩ, за да ръководи фракция срещу свързани с Иран групировки, но когато този опит се е провалил, е преминал към ръководене на подкрепяна от Иран милиция.

Достъпът до огромни богатства е променил мотивацията на командирите. Почти всички те са дошли от бедност. Тамими обясни, че макар „в началото печеленето на пари да не е била целта“, командирите „свикнали с парите“ с течение на времето. Абдул Раззак ал-Хайяли, който се присъединява към корпуса Бадр през 1982 г., след като е заловен по време на ирано-иракската война като млад офицер, ми каза, че след като групата се завръща в Ирак през 2003 г. и превзема няколко държавни институции – което означава достъп до приходите от петрол – нейните лидери „започват да се конкурират помежду си кой ще получи повече милиарди, всички имат дворци, имат банки, пълни с пари в Ирак, Иран, Персийския залив, в чужбина. Крадат, сякаш са обладани“.

В публичната си реторика, подкрепяните от Иран милиции настояват, че целта им е да се противопоставят на това, което все още наричат ​​американска окупация (около 2500 американски войници остават в Ирак) и да защитават шиитския ислям. Но тези милиции не са участвали в никакви големи битки на иракска земя от почти десетилетие след войната с ИДИЛ, а атаките им срещу американски цели и Израел са били предимно за показност, причинявайки малки щети. Вътрешно бойците се преструват един на друг и лъжат себе си, че са благочестиви и отдадени свещени воини, но повечето се присъединяват по материални причини и много от тях не са особено религиозни. Всеки иска да избегне да бъде убит. Лидерите искат да се радват на богатствата, които са натрупали, а пехотинците искат да продължат да получават заплатите си.

Досега материалните преследвания на иракските милиции съответстваха на предпочитанията на иранския режим. Милициите се фокусираха върху масово присвояване на иракска държавна хазна и изнудване на иракски граждани и бизнеси, създавайки икономически офиси и компании, които да им помагат да поглъщат тези ресурси, а след това разделяйки печалбите с Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC). Техеран беше доволен от това споразумение. В края на краищата, той вече не се нуждаеше от милициите да се бият на иракска територия; американското военно присъствие в страната е ограничено до една-единствена база в Иракски Кюрдистан и ще приключи през септември. Но те му бяха необходими, за да помогне на иранската икономика да се задържи на повърхността. Смъртоносна смесица от корупция и все по-строги чуждестранни санкции взеха тежка жертва и Иран разчиташе на своите иракски пълномощници да внасят контрабандно щатски долари, за да предпазят иранската валута от пълен колапс, и да изнасят контрабандно петрол и наркотици (особено метамфетамин) в Ирак и други арабски държави, за да генерират така необходимите приходи за режима. Икономическите офиси на милициите са измислили различни схеми, които им позволиха да прехвърлят милиарди долари от държавната хазна на Ирак в иранската.

В допълнение към обогатяването на иранския режим, иракските милиции прокарват интересите и на двете партии, като осигуряват собствено политическо господство, което от своя страна осигурява власт на Техеран над Багдад. Милициите са запазили позициите си чрез репресии, като например когато насилствено потушиха антирежимните протести в Ирак през 2019 г. Те са извършвали и актове на политическо насилие: през 2021 г., когато шиитско-кюрдско-сунитска коалиция се опита да сформира правителство, изключващо някои от партиите на милициите, милициите атакуваха кюрдските и сунитските ѝ членове с дронове, докато те не се отказаха от плана. Милициите също така предприеха стъпки за завладяване на държавата, като назначиха лоялисти или податливи фигури на ключови съдебни и изпълнителни позиции и чрез масово купуване на гласове на парламентарните избори през ноември 2025 г., както е документирано във видеоклипове и свидетелства на хора, наети от политически партии като наблюдатели на избори в замяна на техните гласове и гласовете на техните роднини.

Иран признава, че ако иракските милиции предприемат значителни военни действия срещу Съединените щати и Израел,

опустошителният отговор, който тези действия биха предизвикали, би подкопал хватката на милициите върху властта и способността им да източват ресурсите на Ирак. Според командира на Северното командване на Израел, генерал Ори Гордин, Техеран е оказал натиск върху ливанската Хизбула да се намеси, когато Израел и Съединените щати нападнаха Иран в 12-дневната война; за разлика от това, според иракски източници, говорещи пред панарабския вестник Asharq Al-Awsat и британския мозъчен тръст RUSI, Техеран е обезкуражил иракските милиции да се включат в схватката. Целите на двамата марионетки са различни. Хизбула получава огромна финансова помощ от Иран и от иракските милиции, а функцията ѝ е да се бие по заповед на Иран. Работата на иракските милиции през последните години е била да запазят влиянието на Иран върху иракската политика и да продължат да ограбват ресурсите на Ирак.

Днес, с водената война между Иран, Израел и Съединените щати, интересите на иракските милиции и иранския режим може би се разминават за първи път. Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази надежда, че войната ще свали самия режим, но повечето лидери на милиции и редови членове не искат да загинат заедно с него.

Командирите на милиции са предпазливи относно воденето на войните на Иран. Според участник в племенно събиране за ифтар на 24 февруари, Хазали, чиято милиция е номинално лоялна на Иран, е проклел колегите си командири, които са нетърпеливи да се бият с американците, казвайки на вечерята: „Не искаме да влизаме във война със САЩ, искаме стабилен Ирак. Войната не е в интерес на Ирак.“ Според познати, които са познавали Хазали през 90-те години на миналия век, той е страдал от глад и е носел евтини найлонови панталони и пластмасови обувки. Сега, според иракски политик, Хазали „е най-силният икономически играч в Ирак“. Командирът на милицията „се страхува да не бъде убит от американците или британците“, добави политикът. „Ако сега предложите на Кайс да стане агент на Мосад“ – тоест агент на израелската разузнавателна служба – „той би го направил, само за да избегне убийството си“.

Все още има ангажирани клетки в иракските милиции, ръководени директно от силите „Кудс“, но броят им е най-много няколко хиляди бойци от десетките хиляди членове на милицията, а арсеналът, до който имат достъп, не е впечатляващ – предимно дронове и някои балистични ракети. От началото на войната тези клетки са атакували американски и кюрдски цели, извършвайки десетки удари с дронове и няколко ракетни удара, които досега са причинили материални щети, но не и жертви. Целта им изглежда е да покажат символична подкрепа за Иран, като същевременно избягват всичко, което би могло да предизвика значителни ответни мерки.

Иракските милиции е малко вероятно да променят положението във военно отношение, докато боевете продължават.

Ако войната приключи с някаква версия на сегашния ирански режим, все още на власт, милициите ще продължат да служат за икономическа животоподдържаща сила на Техеран. Каквото и да се случи по-нататък, фокусът на милициите върху самообогатяването би бил уязвимост, която техните противници могат да използват. За разлика от самоубийствените джихадисти, за които твърдят, че са, членовете на милициите не искат да умират и ще се подчинят, когато са основателно заплашени. Ето защо бях освободен след 903 дни в плен на Катаиб Хизбула. Марк Савайя, иракско-американският поддръжник и приятел на Тръмп, се срещна с иракския премиер Мохамед Шиа ал-Судани в началото на септември и, както ми разказа по-късно, каза на Судани да предаде послание на ръководството на милициите: „Тръмп е ядосан и ако Елизабет не бъде освободена до седмица, САЩ ще те убият.“ Бях освободен седмица по-късно.

Въпреки че използването на сила и убедителни заплахи се е доказало като ефективно средство за принуждаване на милициите да променят поведението си, има много други начини за намаляване на тяхната власт. Големият брой персонал, който се интересува единствено от заплатите си, може лесно да бъде подкупен от чуждестранни разузнавателни служби. Санкциите срещу лидерите на милициите, техния бизнес и финансови мрежи, както и срещу иракските служители, които насочват средства към милициите, могат да ограничат печалбите на групите, ако санкциите се прилагат последователно и се актуализират, за да включат нови фиктивни компании. Зависимостта на милициите от държавни ресурси ги прави уязвими и към санкции върху иракския петрол, например, който осигурява 92% от приходите на правителството. Собствената уязвимост на правителството означава също, че натискът от високопоставени американски служители може да принуди политическото ръководство на Ирак да прекрати безбройните схеми, които милициите използват за отклоняване на държавни ресурси.

Тази въоръжена мрежа до голяма степен е превзела иракската държава, но нейното разрушаване не би било толкова трудна задача, колкото изглежда. Тази задача също ще стане неотложна, ако иранският режим оцелее след тази война. В този сценарий икономическата жизнена артерия, която милициите осигуряват, би представлявала дългосрочна заплаха за западните интереси. Поради това върху иракските милиции трябва да се окаже натиск върху тях, за да им се попречи да помогнат за съживяването и поддържането на разбития режим в Техеран.