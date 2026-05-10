Белият блейзър е най-хитов за сезон пролет-лято 2026

Пролетта носи усещане за нежност, ефирност и свежа промяна. Белият цвят е символ на нежността, а блейзърът или издълженото сако е една от най-универсалните дрехи в гардероба на всяка дама. Именно затова новият сезон е моментът за стилни модни комбинации, в които главният герой е белият блейзър.

Белият блейзър категорично се утвърждава като най-актуалната тенденция за сезон пролет-лято 2026. Издълженото бяло сако е най-универсалната и елегантна връхна дреха, която доминира модните ревюта и street модата.

Независимо дали става дума за минималистична визия или за по-смел моден експеримент, тази дреха си остава онази класика, която без усилие придава изисканост и завършеност на всяка комбинация.

По време на ревютата за сезон пролет-лято 2026 водещи модни къщи като Givenchy, Ralph Lauren, Brunello Cucinelli и Blumarine ясно показаха, че белият блейзър не е просто сезонен тренд, а устойчива тенденция с дългосрочно присъствие в гардероба. В най-чистата си форма той въплъщава идеята за съвременен минимализъм – изчистени линии, светла палитра и безупречен силует.

Тайната на популярността на белия блейзър се крие в неговата адаптивност. Изработен от леки материи като лен и памук, той е идеален за топлите дни, но същевременно може да бъде открит и в по-структурирани варианти от вълна или дори кадифе, което го прави подходящ за различни сезони. Именно тази гъвкавост го превръща в ключов елемент от модерния гардероб – дреха, която преминава без усилие от дневна визия към вечерен аутфит.

