Официално е: Disney намери своите Рапунцел и Флин

Ако не бяхте сигурни, вече имато повод да сте! Игралната версия на "Рапунцел и разбойникът" ("Tangled") на Disney отново е в ход, а Тийгън Крофт, позната от "Титани" ("Titans"), и Майло Манхайм, известен от "Зомбита" ("Zombies"), грабват апетитните главни роли на Рапунцел и Флин Райдър.

Оригиналният анимационен хит "Рапунцел и разбойникът" (2010 г.) разказва историята на принцеса Рапунцел с магическа дълга коса, която най-сетне се измъква от изолираната си кула с помощта на чаровния разбойник Флин Райдър. В английската версия гласовете са на Манди Мур и Закари Ливай, а филмът прави над 591 млн. долара в световния боксофис и по-късно получава и късометражното продължение "Рапунцел и разбойникът завинаги" ("Tangled Ever After"), както и сериала на Disney Channel "Приключенията на Рапунцел и разбойника" ("Rapunzel’s Tangled Adventure").

Зад камерата на новата адаптация застава Майкъл Грейси, познат с работата си по "Най-великият шоумен" ("The Greatest Showman"). Сценарият е на Дженифър Кейтън Робинсън, работила по "Тор: Любов и гръмотевици" ("Thor: Love and Thunder") и "Знам какво направи миналото лято" ("I Know What You Did Last Summer"). Продуцент е Кристин Бър, а изпълнителен продуцент е Луси Китада. Засега няма обявени допълнителни детайли за продукцията, нито премиерна дата.

Крофт е най-позната като Рейчъл Рот, известна и като Рейвън, в "Титани", а в "Истински дух" играе австралийската мореплавателка Джесика Уотсън, която се впуска в опит за самостоятелна обиколка на света едва на 16 години. Манхайм пък е добре познат на феновете на Disney с "Зомбита" и завършва втори в сезон 27 на "Dancing with the Stars". Той е и син на американската актриса Камрин Манхайм.

Проектът за "Рапунцел и разбойникът", за който първоначално се заговори като за ранна разработка през декември 2024 г., е поредният анимационен хит на Disney, който получава игрална версия. Други заглавия, които "оживяха" на екрана "Цар Лъв" ("The Lion King"), "Красавицата и Звяра" ("Beauty and the Beast"), "Аладин" ("Aladdin"), "Мулан" ("Mulan"), "Дъмбо" ("Dumbo"), "Малката русалка" ("The Little Mermaid"), "Снежанка" ("Snow White") и "Лило и Стич" ("Lilo & Stitch"). Последният става и първият филм за 2025 г., преминал границата от 1 млрд. долара. Игралната версия на "Смелата Ваяна" ("Moana"), с Дуейн Джонсън като Мауи и Катрин Лагая като Моана, трябва да излезе по кината на 10 юли.

Междувременно на "Рапунцел и разбойникът" му удариха бутона за пауза през април след хладния прием на "Снежанка" в боксофиса.