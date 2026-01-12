Mattel пуска на пазара първата Барби с аутизъм ВИДЕО

С анимационен филм за Барби в процес на разработка, следвайки успеха на блокбъстъра на Грета Гервиг от 2023 г., Mattel Studios със сигурност ще разполага с разнообразна гама от герои, които да съживи.

В понеделник Mattel пусна на пазара първата си Барби с аутизъм. Едва шест месеца след първата си кукла с диабет тип 1, това най-ново допълнение към серията Barbie Fashionistas е проектирано така, че повече деца да "видят себе си в Барби“ и да насърчи всички деца да играят с кукли, които отразяват света около тях, пише The Guardian.

Аутизмът е форма на невродивергенция, която влияе върху начина, по който хората преживяват и взаимодействат с обществото. Въпреки че характеристиките на аутизма варират в зависимост от индивида, според Световната здравна организация се смята, че повече от едно дете на сто е аутистично.

Създадена в сътрудничество с американската благотворителна организация Autistic Self Advocacy Network, Барби е проектирана да представя някои от начините, по които децата с аутизъм могат да преживяват, обработват и общуват със света.

Очите на куклата гледат леко настрани, отразявайки как някои аутистични хора избягват директен зрителен контакт. Тя има напълно огъваеми лакти и китки, което ѝ позволява повтарящи се физически движения като стимулация и пляскане с ръце, които помагат на някои хора с аутизъм да обработват сензорна информация или да изразяват вълнение.

Барби има fidget spinner на пръста си, който помага за намаляване на стреса, носи розови шумопотискащи слушалки, за да намали сензорното претоварване, и носи розов таблет с бутони за допълваща и алтернативна комуникация, базирани на символи, на екрана, които ѝ помагат да се справя с ежедневната комуникация.

Барби също така носи свободна, лилава рокля с А-силует на райета, къси ръкави и ефирна пола, за да се сведе до минимум контактът на плата с кожата. Лилавите обувки допълват облеклото, с плоски подметки, които насърчават стабилността и лекотата на движение.

Въпреки че първите Барбита датират от 1959 г., до 2019 г. не е имало кукли с увреждания. Сега има слепи кукли, както и Барбита в инвалидни колички, със синдром на Даун, протези на крайници, витилиго и слухови апарати. Има и кукла Кен с протезен крак, друга, която използва инвалидна количка с рампа и една със слухови апарати.

Обявявайки аутистичната Барби, Джейми Сигиелман, глобален ръководител на куклите в Mattel, каза, че това е най-новото разширяване на ангажимента на компанията за представителство и приобщаване.

Барби не е единствената марка, която произвежда кукли с аутизъм. Lottie продава кукли с аутизъм, докато Lego продава разнообразие от минифигурки с невидими увреждания.