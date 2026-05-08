Зад завесите в брака на Тед Търнър с Джейн Фонда

Името на Тед Търнър от десетилетия е символ на трансформацията в световните медии. Като основател на CNN и една от най-влиятелните фигури в американския бизнес, той оставя след себе си наследство, което променя начина, по който светът консумира новини. Независимо от слухове и спекулации около личния му живот, интересът към неговата фигура остава постоянен.

Паралелно с медийната му империя, личният живот на Търнър често попада под прожекторите – особено бурната му и широко обсъждана връзка с актрисата Джейн Фонда. Двамата се женят през 1991 г., превръщайки се в една от най-коментираните звездни двойки на своето време – съюз между медийна мощ и холивудски блясък.

Бракът им продължава десетилетие и приключва през 2001 г., но остава важна част от публичния разказ за двамата. Връзката им съчетава общи социални каузи, силни характери и чести сблъсъци на две доминиращи личности, което неизбежно привлича вниманието на медиите и обществото.

Дори след развода им, историята между Търнър и Джейн Фонда остава една от най-обсъжданите в Холивуд. Затова и при подобни поводи погледите неизбежно се насочват към нейната позиция – към спомените, признанията и начина, по който тя днес говори за мъжа, с когото някога споделяше живота си.

Реакцията на Джейн Фонда

На 6 май, само няколко часа след новината за смъртта на Тед Търнър, Джейн Фонда използва профила си в Instagram, за да отдаде почит на бившия си съпруг.

„Той нахлу в живота ми, един славно красив, дълбоко романтичен, авангарден пират, и аз никога вече не бях същата“, започна 88-годишната Фонда в дългия си трибют. „Той имаше нужда от мен. Никой никога не ми беше казвал, че има нужда от мен, а това не беше обикновено човешко същество, което имаше нужда от мен, това беше създателят на CNN и Turner Classic Movies, който спечели Купата на Америка като най-великия в света. Той имаше голям живот, блестящ ум и извисяващо се чувство за хумор“.

„Той можеше и да се грижи за мен“, продължи тя. „Това също беше ново. Да бъда едновременно необходима и обгрижвана е трансформиращо. Тед Търнър ми помогна да повярвам в себе си. Той ми даде увереност. Мисля, че направих същото за него, но това е, за което са възпитани жените. Мъже като Тед не би трябвало да изразяват нужда и уязвимост. Това, вярвам, беше най-голямата сила на Тед“.

