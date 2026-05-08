В полска болница до границата с Украйна: Не знаем в какво състояние ще пристигнат пациентите

Парамедикът Адам Шишка често казва, че работи на уникално място. Ампутациите и огнестрелните рани не са толкова необичайни в болницата. Но „никога преди, поне в скорошната европейска медицинска история, не е било необходимо да се създава такава инфраструктура: пункт за медицинска евакуация за война с висока интензивност в сърцето на континента“, пише El Mundo.

Полският град Хасьонка е само на час път с кола от Украйна.

"От началото на инвазията той се превърна в транзитен пункт за ранени или болни украински пациенти, които ще продължат лечението си в европейски болници", обяснява лекар на входа на MEDEVAC центъра, който е по-скоро медицински престой, отколкото болница, посредник между военната зона и европейските болници.

Той може да побере около 50 души едновременно: 20 легнали и други 30 седнали или ходещи. Малко над дузина лекари са отговорни. Някои пациенти пристигат от Източна Украйна и се озовават във Франция, Германия, Норвегия, Швеция, Холандия или Дания. Понякога транзитът през центъра трае 40 минути; друг път два дни; в сложни случаи седмици.

Профилът на пациентите отразява войната от другата страна на границата:

"Около 60% са случаи на травми и около 30% са онкоболни", тъй като войната в някои случаи нарушава лечебните процеси. Останалите са деца. "Също така жертви на изгаряния и други, които се нуждаят от протези", или са още по-сложни пациенти.

В Ясьонка пациентите не са типичните от медицинските учебници;

те пристигат с незаразния вирус на войната, сгушен в тях. За поляците, които работят там, шумът от самолет, врата или двигател не означава нищо. Но за много украински пациенти, въпреки че са преминали границата, всеки шум все още може да звучи като ракета. Те пристигат с посттравматичен стрес, телата им са разбити, а умовете им все още са преследвани от войната. Ето защо мястото се опитва да предложи няколко часа без сирени за въздушна тревога, без съобщения за предстояща атака, без бомбардировки. Има дори малка библиотека, едва ли рафт, но тя е истинско хартиено обезболяващо: ако пациент вземе книга, през това време той не превърта на телефона си, не прескача от една лоша новина на друга, не получава предупреждения за бомбардировки, нито гледа кадри на разрушения.

Този медицински център се намира до летище Жешов-Ясьонка в Полша, но се счита за „летище на Украйна“, защото въздушното пространство на страната е затворено поради руската инвазия. Повече от 3800 души са преминали през центъра в двете посоки от 2022 г. насам. „Изправени сме пред война; всичко е непредсказуемо. Не знаем колко пациенти ще пристигнат или в какво състояние“, обяснява Шишка. „Първо, трябва да се уверим, че пациентът ще оцелее по време на пътуването.“ Очакват конвой от 20 души този следобед, „но никога не се знае“. Пациентите обикновено пристигат с линейки от различни части на Украйна. Те обикновено прекарват около 24 часа в центъра със своите придружители, като получават грижи за раните, превръзки, широкоспектърни антибиотици, обезболяващи, психологическа подкрепа, храна и хигиенна помощ. След това, в координация с ЕС, медицински самолет ги отвежда до европейска болница, която е приела случая.

"Много от тях пристигат с ампутации, фрактури, външни фиксатори, шрапнелни рани или наранявания, причинени от... експлозии и колапс. Други не са ранени в бой, но са болни хора, хванати в капан от разрушената украинска здравна система: ракови заболявания, които не могат да чакат, деца, които трябва да продължат терапията, и крехки пациенти, които трябва да напуснат страната, за да не загубят шанса си за лечение."

В Ясьонка всяка смяна започва с инструктаж за броя и състоянието на очакваните пациенти и плана за евакуация.

"Не питаме дали пациентите са войници, или цивилни, но разбира се, понякога пристигат облечени по пижами. Под прикритие", отбелязва Дариус, дясната ръка на Адам в координирането на екипа.

Отделението е смесица от рядко срещани в полската медицина случаи, ускорен процес на обучение по отношение на рани, болка, комуникация, вземане на решения и безопасно преместване на пациента. Някои пристигат дехидратирани, следствие от транспортирането, продължително, понякога при несигурни условия. Има инфектирани рани, стави, които не зарастват, ожулвания и симптоми на сепсис. Понякога не могат да получат 100% облекчение на болката: това са най-трудните части от работата.