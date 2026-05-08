Били Айлиш дебютира с гаджето си на червения килим

Били Айлиш и Нат Уолф официално направиха своя дебют като двойка на червения килим.

Двамата се появиха заедно на премиерата на новия концертен филм на певицата Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D) в Лос Анджелис на 6 май – събитие, което мигновено привлече вниманието на фенове, фотографи и медии по целия свят.

Появата на Били Айлиш и Нат Уолф не беше просто поредният звезден момент от Холивуд, а символично потвърждение на връзка, за която се говори още от пролетта на 2025 година. До този момент двамата избягваха директни коментари за отношенията си, въпреки че често бяха засичани заедно – от церемонии по награждаване до романтични моменти във Венеция, където през лятото на 2025 г. бяха снимани да се целуват.

На червения килим Били Айлиш демонстрира характерния си неконвенционален стил, комбинирайки елементи от класическата мода с типичната си артистична естетика. Изпълнителката на Birds of a Feather се появи в зелена блуза с якичка върху бяла риза с дълъг ръкав и черна пола, допълнени от контрастни ярки чорапи – визия, която моментално се превърна в тема на анализи онлайн.

Музикантът и актьор Нат Уолф заложи на елегантен, но ненатрапчив кафяв костюм с двойно закопчаване, който подчертаваше неговия по-зрял и изчистен стил.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg