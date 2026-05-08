Клиничните пътеки съсипват здравеопазването, системата лекува "на дребно"

Бившият здравен министър д-р Стефан Константинов коментира заявките за реформи в здравеопазването и избора на Катя Ивкова за нов министър на здравеопазването.

"Управлението на здравеопазването не е медицина. Това не е лечение на болни. Да, ако си лекар, ти познаваш много процеси, но това не е същественото. Аз не слагам това да е основният разграничител. Постът е политически. Ти трябва да знаеш първо какво искаш да направиш. Това е основното. След това трябва да можеш да го комуникираш на обществото, за да получиш неговата подкрепа", заяви д-р Константинов в "Денят ON AIR".

Според него по-големият риск идва, когато човек познава прекалено добре системата и започне да избягва реалните реформи заради натрупани зависимости и интереси.

Той подчерта, че обществото вече е дало ясен сигнал на изборите, че очаква истинска промяна, а не повторение на стари модели.

"Клиничните пътеки са изключително вредни"

По отношение на приоритетите, обявени от "Прогресивна България", бившият министър отбеляза, че в програмата има твърде малко конкретни мерки и прекалено много общи пожелания.

Според него големият проблем в здравеопазването остава моделът на финансиране.

"Клиничните пътеки са изключително вредни, защото те са един от стимулите, които изкривяват българското здравеопазване. В момента за българското здравеопазване се плаща на дребни епизоди за лечение. Това стимулира здравеопазването да лекува частично и на дребно", каза той пред Bulgaria ON AIR.

Д-р Константинов смята, че е необходимо преминаване към диагностично свързани групи и глобални бюджети за болниците, обвързани с качеството на лечението.

Той припомни, че още преди 15 години е започнала подготовка за подобна реформа, включително с чуждестранен опит и закупени системи, но проектът е бил изоставен заради силни финансови интереси.

Според него именно лобитата и икономическите зависимости блокират реформите в сектора, особено в периоди на политическа нестабилност.

"България има твърде много болници"

Бившият здравен министър настоя и за много по-голяма прозрачност в системата.

По думите му държавата разполага с непълни и разминаващи се данни дори за броя на болниците в страната, което прави управлението неефективно.

Той е категоричен, че всички лечебни заведения трябва да предоставят публична информация за разходите и дейността си, за да може секторът да бъде анализиран на база реални данни, а не на лозунги.

Д-р Константинов беше категоричен, че България има прекалено много болници, особено високотехнологични лечебни заведения в София.

Той предложи и въвеждане на мандатност за директорите на болници.

"Защо не се въведе мандатност на болничните директори? Два пъти да си на една болница. Да, чудесно. Ти ако си супер мениджър, нека да си два пъти мандат да имаш максимум на една болница", коментира д-р Константинов.